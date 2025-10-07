Biglietti Napoli: annunciati i prezzi per l’Inter, il Como e l’Eintracht

In questi minuti la SSC Napoli ha reso noto prezzi e modalità di vendita dei biglietti validi per le sfide contro Inter, Eintracht e Como.

Sosta da prima in classifica per il Napoli che, grazie ai tre punti ottenuti contro il Genoa, si tiene al pari della Roma, rosicchiando nel frattempo anche due punti al Milan. Un momento positivo per gli uomini di Antonio Conte che, dopo la pausa Nazionali, sono attesi da un altro tour de force.

A tal riguardo, arriva il comunicato da parte del club partenopeo in merito ai biglietti per le prossime partite in casa. Annunciate le modalità di vendita e i prezzi per l’attesissima sfida contro l’Inter.

Biglietti SSC Napoli, quando verranno messi in vendita

Il Napoli è pronto a ritornare in campo, dopo la sosta, contro il Torino in trasferta, mentre nel turno successivo sarà la volta dell’Inter allo stadio Diego Armando Maradona.

In questi minuti, il club azzurro ha annunciato quando saranno a disposizione i biglietti per la sfida contro i nerazzurri e non solo.

In particolare, come si evince dal comunicato in questione, si specifica che:

A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Inter, match che si disputerà sabato 25 Ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 12 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di un Abbonamento FULL 25/26, potranno acquistare, esclusivamente online, un biglietto extra da intestare ad un’altra persona in possesso della “Fan Stadium Card”. Dalle ore 12:00 di lunedì 13 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 16 ottobre 2025 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3. In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera, avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 17 ottobre 2025 e terminerà ad esaurimento posti

A partire dalle ore 12:00 di martedì 14 Ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Como, match che si disputerà sabato 1 Novembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Dalle ore 12:00 di martedì 14 Ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di lunedì 20 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di martedì 21 ottobre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti

A partire dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Eintracht Francoforte, quarto match di Champions League che si disputerà martedì 4 Novembre alle ore 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 19 ottobre i titolari di Abbonamento ITALIA della stagione 25/26 (20 gare) potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (vendita libera). Dalle ore 12:00 di lunedì 20 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 26 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 27 ottobre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti.

Novità anche per quanto riguarda le varie fasi di vendita:

“Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il Match Napoli vs Inter, sarà riservata agli Abbonati FULL 25/26, i quali potranno acquistare, esclusivamente online, in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili. Per il big Match di sabato 25 ottobre, la vendita dei biglietti, si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), esclusivamente online, riservata ai titolari di un Abbonamento FULL 25/26, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti. La vendita dei biglietti per Napoli vs Como si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti per la partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, la vendita si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso”.

Biglietti Napoli – Inter: i prezzi

Settore FASE 1 E 2 FASE 3 CURVE INFERIORI 40,00 € 45,00 € CURVE SUPERIORI 55,00 € 60,00 € DISTINTI INFERIORI 75,00 € 90,00 € DISTINTI SUPERIORI 105,00 € 120,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 120,00 € 135,00 € TRIBUNA NISIDA 125,00 € 140,00 € TRIBUNA POSILLIPO 150,00 € 185,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 175,00 € 215,00 €

Biglietti Napoli – Como: i prezzi

Settore Intero Fidelity Intero Vendita Libera CURVE INFERIORI 30,00 € 35,00 € CURVE SUPERIORI 45,00 € 50,00 € DISTINTI INFERIORI 60,00 € 70,00 € DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 90,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 90,00 € 100,00 € TRIBUNA NISIDA 95,00 € 105,00 € TRIBUNA POSILLIPO 120,00 € 135,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 € 150,00 €

Biglietti Napoli – Eintracht: i prezzi