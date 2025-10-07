Amadeus sicuro: “Il Napoli resta la favorita. Conte? Ha detto una cosa che mi ha colpito”

Il noto presentatore ha parlato anche degli azzurri e del loro tecnico nel corso di un’intervista: le dichiarazioni complete

Grande tifoso dell’Inter, ma soprattutto un presentatore storico. Amadeus è stato intervistato dal portale l’Interista.it e ha avuto occasione di parlare anche del Napoli nel corso del suo intervento. Gli azzurri hanno conquistato il titolo lo scorso anno, proprio a discapito dei nerazzurri, che hanno chiuso la stagione senza alcun titolo e con l’amarissima sconfitta in finale di Champions League.

Tempo di voltare pagina, però, con lo stesso Amadeus che ha potuto parlare anche dell’attuale stagione. Il campionato è iniziato da un mese e mezzo, ma ha già regalato emozioni e qualche sorpresa. Oggi l’Inter si ritrova a inseguire il Napoli a distanza di 3 punti e il gruppone di club in alta classifica vede anche la presenza di Roma, Milan e Juventus.

Amadeus esalta il Napoli e parla di Conte: le dichiarazioni

Proprio a proposito del campionato, Amadeus ha parlato delle squadre che lotteranno per l’accesso alla prossima Champions League e alla potenziale vittoria dello Scudetto:

“Le prime 5 possono giocarsi la zona Champions e lo scudetto, anche se oggi, com’è giusto che sia, il Napoli è la squadra più accreditata per la vittoria del Campionato. Perché ha lo scudetto cucito sulle maglie, perché è rimasto Conte e per i rinforzi che sono stati effettuati in estate. È la squadra da battere, in questo momento, ma è presto per dare giudizi definitivi”.

Sul tema scudetto ha poi aggiunto:

“Il Campionato ci ha insegnato che squadre che sono in lotta per non retrocedere potrebbero fare un grande giro di ritorno, o viceversa, e la stessa cosa vale per la zona alta. Io credo che siano queste: Napoli; Inter e Milan, compagini destinate probabilmente ad essere le vere antagoniste dei partenopei. Massimiliano Allegri è un altro allenatore preparato, amato dai propri giocatori, che potrà lottare per il vertice. In questo momento, quindi, oltre al Napoli vedo Inter, Milan e poi Roma e Juventus“.

Infine, un commento anche su Antonioo Conte e sulla profondità della rosa del Napoli: