Rinnovo in casa Napoli, la trattativa è già ai dettagli: si attende solo l’annuncio del club!

Il Napoli è pronto a blindare un noto calciatore. Il club azzurro, infatti, ha raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale.

Il Napoli di Antonio Conte continua a rinforzarsi, ma non solo attraverso il mercato. La dirigenza azzurra, infatti, avrebbe deciso di avviare la stagione dei rinnovi che avrà come protagonisti tanti calciatori importanti. Tra questi, è presente un nome molto importante che si legherà all’azzurro per i prossimi anni.

Rinnovo in arrivo per Ambrosino: accordo raggiunto con il Napoli

C’è e ci sarà Giuseppe Ambrosino nel presente e nel futuro del Napoli. L’attaccante italiano continuerà a vestire la maglia del Napoli anche nelle prossime stagioni. Nella stagione in corso, il giovane calciatore è stato “premiato” dalla società e da Conte che ha scelto di inserirlo stabilmente nella rosa partenopea, allontanando qualsiasi idea di prestito.

Per Ambrosino, però, non si tratta dell’unica gioia di questa stagione. Infatti, il Napoli e l’agente del calciatore hanno raggiunto anche l’accordo per il prolungamento del contratto che sarà valido fino al 2030. Inoltre, sono note anche le cifre che si aggireranno sui 300mila euro annui. L’accordo è già siglato e si attendono solo le firme ufficiali.

Si tratta, quindi, di un attestato di stima molto importante per Giuseppe Ambrosino. Il Napoli crede nelle sue qualità, come espresso da Antonio Conte in conferenza stampa. Non è da escludere che il giovane attaccante riesca a ritagliarsi uno spazio importante durante tutto l’arco della stagione.