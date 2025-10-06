“Poteva lasciare il Napoli”, Conte è stato decisivo: l’incredibile retroscena su un big azzurro

Il calciomercato estivo si è concluso da più di un mese, ma intanto continuano ad arrivare notizie importanti riguardanti il Napoli e i suoi calciatori.

L’estate ha visto il Napoli come grande protagonista del calciomercato. Gli acquisti messi a segno son stati ben nove, ma Antonio Conte che ha presentato richieste molto precise alla società. Quest’ultima, infatti, ha speso circa 200 milioni di euro ma al tempo stesso ha trattenuto quelli che sono i calciatori chiave all’interno del gruppo squadra. Non a caso, proprio su un big azzurro è emerso un retroscena importantissimo legato al suo possibile addio in estate.

Anguissa-Napoli, l’addio era possibile: cosa è successo in estate

Frank Zambo Anguissa non necessita certamente di presentazioni. Il centrocampista del Napoli negli anni e soprattutto negli ultimi mesi ha avuto un rendimento esaltante. Gran parte del merito va dato ad Antonio Conte, il quale ha saputo rivitalizzare il camerunese in seguito alla vittoria dello Scudetto con Spalletti.

Ciò nonostante, però, spesso si è parlato di addio e soprattutto di futuro. Quest’ultimo, sembrava ormai deciso all’inizio dell’estate da poco trascorsa. Anguissa aveva probabilmente scelto di cambiare aria, vestendo una nuova maglia. Alla fine, però, il tutto si è concluso con un nulla di fatto e il motivo ha un nome preciso: Antonio Conte. A tal proposito, Fabrizio Romano esperto di mercato ha analizzato il tutto sul proprio canale “YouTube”. Di seguito l’incredibile retroscena.