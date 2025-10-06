Napoli da urlo, c’è un record speciale: “Come Liverpool e Monaco”

Il Napoli supera il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona e conferma un trend decisamente positivo nel 2025.

Missione compiuta: anche se con più fatica del previsto, il Napoli batte il Genoa in rimonta e mantiene il primo posto in classifica, in coabitazione con la Roma. La gara del Maradona è stata tutt’altro che semplice per gli uomini di Antonio Conte. Andati in svantaggio nel primo tempo, nella ripresa è servita la miglior versione degli azzurri per ribaltare il risultato e conquistare la quinta vittoria in campionato.

Il secondo 2-1 consecutivo dopo quello ottenuto in Champions League contro lo Sporting Lisbona porta ancora la firma decisiva di Rasmus Højlund. Il centravanti danese è già arrivato a quattro gol in meno di un mese con la maglia dei partenopei.

Napoli, il Maradona si conferma un fortino

Prima della rete dell’ex Manchester United, era stato Frank Zambo Anguissa a raddrizzare il match. Il centrocampista camerunese, premiato come MVP della partita, ha trovato il momentaneo pareggio dopo il vantaggio rossoblù siglato da Jeff Ekhator.

Il successo ottenuto con la squadra di Patrick Vieira ha permesso al Napoli di lasciarsi definitivamente alle spalle la delusione per il KO rimediato contro il Milan. Nella rimonta di ieri, come spesso accade, un ruolo fondamentale è stato giocato dallo stadio Maradona. I tifosi, infatti, hanno spinto incessantemente i calciatori, anche nei momenti di maggiore difficoltà.

A conferma di questa perfetta connessione, è necessario riportare un’interessante statistica di OptaPaolo. Escludendo le neopromosse, il Napoli è uno dei tre club imbattuti in casa nel 2025 nei cinque principali campionati europei. Lo score degli azzurri a Fuorigrotta è impressionante: 10 vittorie e 3 pareggi. L’ultima sconfitta all’ex San Paolo risale all’8 dicembre 2024 contro la Lazio.

A far compagnia ai campani ci sono soltanto Liverpool (in Premier League) e Monaco (in Ligue 1). L’augurio di tutto l’ambiente napoletano è che questa striscia possa continuare ad allungarsi.