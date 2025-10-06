L’era Rizzetta comincia con una sconfitta, troppa Virtus per Napoli Basketball: finisce 105-88

Il Napoli Basketball va a Bologna per la prima giornata di campionato: sconfitta di oltre cento punti all’esordio, ma ci sono segnali confortanti e un grande Simms. Termina 105-88 per la Virtus.

Primo quarto

Il primo quintetto stagionale di coach Magro vede in campo Mitrou-Long, Bolton, Faggian, Simms e Caruso. Sono proprio del napoletano i primi due punti del Napoli Basketball. Difesa a zona, pochi tiri concessi da tre, ma tanti punti facili in penetrazione. Si soffre la fisicità di Momo Diouf. A poco più di tre minuti dalla fine del periodo, Magro costretto a chiamare timeout per interrompere la buona inerzia della Virtus. Buone le triple di Simms e bene anche il leader Mitrou-Long. 25-19.

Secondo quarto

Bologna prova a scappare dopo i primi cinque minuti. Parziale di 11 a 4 per la Virtus, che alza la difesa e rende la vita difficile agli azzurri sotto canestro. Diouf continua ad essere un’arma pericolosa sotto canestro. Sale in cattedra anche la stella Edwards. Per il Napoli bene Simms, che raggiunge 13 punti entro la fine del primo tempo. Tanti errori dall’arco per gli azzurri, che devono aggiustare la mira. Bologna invece viaggia con una media superiore al 40% da tre nel primo tempo. Troppo restare attaccati. È fuga. 51-32.

Terzo quarto

Buon’inizio del secondo tempo, con tripla di Simms e contropiede di Bolton. La Virtus continua a martellare da tre punti, con Taylor, Smailagic e Morgan. Si alzano le percentuali di Napoli in attacco. Simms continua ad essere determinante dall’arco e a rimbalzo. Accorciato il distacco, ma sono troppi i 19 punti concessi ai padroni di casa. 72-56

Quarto quarto

Si sveglia Flagg, ma a difesa fa tanta fatica. La Virtus mantiene sempre un distacco abbondante. Grazie alle ottime percentuali. Entra di scena anche Niang, fermato nel primo tempo dai tre falli. Il Napoli comincia la sua stagione con una sconfitta prevedibile. A tratti bene l’atteggiamento, ma sono ancora troppi i punti concessi. I problemi emersi nella preseason devono essere prontamente risolti. Buone le prestazioni di Simms (23 punti) e Bolton (11 punti). L’intera squadra deve entrare in sintonia, ma le basi sono confortanti. 105-88.

Tabellino Virtus Bologna: Morgan 16 punti, Alston 15, Edwards 13, Smailagic 13, Jallow 11, Niang 11, Diouf 10, Pajola 9, Taylor 7.

Tabellino Napoli Basketball: Simms 23 punti, Flagg 18, Croswell 16, Mitrou-Long 12, Bolton 11, Caruso 6, Treier 2.

Coach Magro in conferenza: “È un Napoli che può crescere tanto”

Il commento a caldo di coach Magro:

“È stato un battesimo di fuoco. Era complicata dal punto di vista tecnico, ma lo sapevamo che Bologna aveva dimostrato la sua forza in Supercoppa e Eurolega. Siamo partiti con un po’ di timore. Ai miei giocatori ho detto questo, ci sono tantissime cose da migliorare. Dal punto di vista difensivo abbiamo concesso tanti canestri facili. Siamo venuti al Paladozza, campo sempre difficile. Siamo venuti qua, la differenza sostanziale l’ha fatto il tiro da tre. La nostra squadra ha nel tiro da tre una delle sue armi. Abbiamo tanto da lavorare, credo molto in questa squadra. Partire con uno schiaffo. Stiamo umili, con piedi per terra. Amo i miei giocatori”.

A che percentuale è il suo Napoli?

“Questa squadra spero stia ad una percentuale bassa rispetto a quello che vorrei. Possiamo crescere tanto, abbiamo aspettato Mitrou Long per due mesi. Questa squadra sta insieme da poche settimane, dobbiamo trovare la strada più efficace. Non ci saranno 15 Virtus Bologna. Vogliamo correre, vogliamo avere tiri aperti. Mi auguro che possiamo crescere molto”

Cosa ha detto ai suoi giocatori: