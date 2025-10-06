Home ->

Koulibaly, deciso il futuro dell’ex Napoli: accadrà tutto nella prossima estate!

Koulibaly esulta in campo

Kalidou Koulibaly continua ad essere legato al Napoli, anche a distanza. Intanto, è arrivata la decisione sul futuro del calciatore in Arabia Saudita.

La storia d’amore tra Kalidou Koulibaly e il Napoli è durata diversi anni. Nonostante l’addio, il rapporto tra il calciatore e la piazza non si è mai deteriorato. Intanto, però, sono arrivati segnali importantissimi sul futuro del giocatore. Quest’ultimo, milita attualmente in Arabia Saudita e la decisione sul proseguo di carriera sarebbe già stata presa.

L’Ah-Hilal lavora al rinnovo di Koulibaly: possibile permanenza in Arabia

Il futuro di Kalidou Koulibaly sembra ormai deciso. Il calciatore senegalese, attualmente di proprietà dell’Al-Hilal, è in scadenza il prossimo giugno 2026 ma il suo futuro sarebbe stato già deciso. A chiarire la situazione, ci ha pensato Fabrizio Romano che tramite il proprio canale “YouTube” ha provato a fare chiarezza sulla vicenda.

Koulibaly esulta
Al via i colloqui per il rinnovo di Koulibaly con l’Al-Hilal (LaPresse) – SpazioNapoli.it

L’esperto di mercato, infatti, ha sottolineato che sono già stati avviati i contatti per il rinnovo. La società e il calciatore starebbero lavorando ad un nuovo accordo per proseguire insieme in vista dei prossimi anni. Quindi, la scelta di Koulibaly appare chiara: non ci sarà nessun ritorno in Europa, nel calcio che conta. Quindi, qualora dovesse esser raggiunto l’accordo, Kalidou Koulibaly con ogni probabilità terminerà la propria carriera in Arabia Saudita.

Giuseppe Ferrara

