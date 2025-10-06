Koulibaly, deciso il futuro dell’ex Napoli: accadrà tutto nella prossima estate!

Kalidou Koulibaly continua ad essere legato al Napoli, anche a distanza. Intanto, è arrivata la decisione sul futuro del calciatore in Arabia Saudita.

La storia d’amore tra Kalidou Koulibaly e il Napoli è durata diversi anni. Nonostante l’addio, il rapporto tra il calciatore e la piazza non si è mai deteriorato. Intanto, però, sono arrivati segnali importantissimi sul futuro del giocatore. Quest’ultimo, milita attualmente in Arabia Saudita e la decisione sul proseguo di carriera sarebbe già stata presa.

L’Ah-Hilal lavora al rinnovo di Koulibaly: possibile permanenza in Arabia

Il futuro di Kalidou Koulibaly sembra ormai deciso. Il calciatore senegalese, attualmente di proprietà dell’Al-Hilal, è in scadenza il prossimo giugno 2026 ma il suo futuro sarebbe stato già deciso. A chiarire la situazione, ci ha pensato Fabrizio Romano che tramite il proprio canale “YouTube” ha provato a fare chiarezza sulla vicenda.

L’esperto di mercato, infatti, ha sottolineato che sono già stati avviati i contatti per il rinnovo. La società e il calciatore starebbero lavorando ad un nuovo accordo per proseguire insieme in vista dei prossimi anni. Quindi, la scelta di Koulibaly appare chiara: non ci sarà nessun ritorno in Europa, nel calcio che conta. Quindi, qualora dovesse esser raggiunto l’accordo, Kalidou Koulibaly con ogni probabilità terminerà la propria carriera in Arabia Saudita.