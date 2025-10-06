Ennesimo infortunio in casa Napoli, un azzurro ha già lasciato la Nazionale: le sue condizioni

Sono ore complicatissime in casa Napoli. Un importante calciatore azzurro ha rimediato un problema fisico ed ha già lasciato il ritiro della propria Nazionale.

Dopo Lobotka e Politano arrivano ulteriori problemi per Antonio Conte. Nonostante la sosta per le Nazionali, il Napoli è costretto a vivere giorni molto complessi. Infatti, negli ultimissimi minuti, è arrivata la notizia dell’infortunio per un noto big. Quest’ultimo, ha già lasciato il ritiro della Nazionale e farà rientro a Castel Volturno.

Milinkovic Savic lascia il ritiro della Serbia: cosa è successo

Ancora problemi per il Napoli di Antonio Conte. Nonostante la vittoria contro il Genoa, il club azzurro è costretto a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. Oltre a Stanislav Lobotka e Matteo Politano, anche Vanja Milinkovic Savic ha accusato un problema fisico.

Ad annunciarlo è stata la stessa Federazione Serba, la quale aveva convocato il calciatore per i prossimi impegni. Savic, però, lascerà il ritiro della Nazionale a causa di un problema alla schiena. Il Napoli, dunque, ha già effettuato una sorta di diagnosi informando per iscritto la Federazione Serba che l’estremo difensore avrà bisogno di circa dieci giorni di recupero.

Si tratta di una situazione molto delicata, ancor più in vista del rientro dalla sosta. Le condizioni di Savic saranno valutate giorno dopo giorno, ma è da considerare in dubbio in vista della sfida contro il Torino. Ovviamente, il calciatore inizierà fin da subito l’iter riabilitativo.