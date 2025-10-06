Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

“De Bruyne? Vi svelo il motivo dell’ingresso in campo contro il Genoa”, poi il duro annuncio che frena Conte e il Napoli

di
De Bruyne in campo

Non si placano le polemiche che hanno come protagonista Kevin De Bruyne. Negli ultimissimi minuti, è arrivato un annuncio molto importante sulla stella belga.

Kevin De Bruyne è stato protagonista in questo inizio di stagione tra file del Napoli. Il belga, però, a differenza delle aspettative ha fatto parlare di sé lontano dal campo. C’è chi ha sottolineato una forma fisica non eccellente, chi invece ha analizzato il rapporto con Conte e infine chi l’ha ritenuto un peso. In realtà, l’ex Manchester City non è nulla di tutto questo, ma negli ultimi minuti è arrivato un altro annuncio che riguarda proprio la stella azzurra.

Marolda: “De Bruyne in campo solo a causa dell’infortunio di Politano”

Ciccio Marolda, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” in onda su Televomero analizzando la partita tra Napoli e Genoa, ma soprattutto quelli che sono i temi legati a Kevin De Bruyne. Di seguito le sue parole.

De Bruyne in panchina
L’annuncio su De Bruyne (LaPresse) – Spazionapoli.it

Far entrare De Bruyne nel secondo tempo è stata una grande intuizione ma Conte l’ha fatto entrare solo perchè si è fatto male Politano. Hanno vinto due gare importanti però evitiamo di dire che sono state fatte grandi cose”.

Parole che hanno un certo peso, ancor più a causa dell’apporto che Kevin De Bruyne continua a dare al Napoli. Dal momento del suo ingresso in campo, il match contro il Genoa è completamente cambiato. Non a caso, lo stesso Vieira nel postpartita ha sottolineato come la qualità del belga fosse stata cruciale per creare non pochi problemi alla sua squadra.

Giuseppe Ferrara

Mi chiamo Giuseppe Ferrara, ho 22 anni e sono laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso “La Sapienza” di Roma. Attualmente frequento la magistrale alla Federico II e collaboro con “SpazioNapoli.it” come giornalista pubblicista, titolo ottenuto a marzo 2024 presso l’Ordine dei Giornalisti della Campania con numero di tessera 186167. Grande appassionato di calcio, seguo con costanza ogni match, unendo passione e impegno professionale.
Gestione cookie