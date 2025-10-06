“De Bruyne? Vi svelo il motivo dell’ingresso in campo contro il Genoa”, poi il duro annuncio che frena Conte e il Napoli

Non si placano le polemiche che hanno come protagonista Kevin De Bruyne. Negli ultimissimi minuti, è arrivato un annuncio molto importante sulla stella belga.

Kevin De Bruyne è stato protagonista in questo inizio di stagione tra file del Napoli. Il belga, però, a differenza delle aspettative ha fatto parlare di sé lontano dal campo. C’è chi ha sottolineato una forma fisica non eccellente, chi invece ha analizzato il rapporto con Conte e infine chi l’ha ritenuto un peso. In realtà, l’ex Manchester City non è nulla di tutto questo, ma negli ultimi minuti è arrivato un altro annuncio che riguarda proprio la stella azzurra.

Marolda: “De Bruyne in campo solo a causa dell’infortunio di Politano”

Ciccio Marolda, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” in onda su Televomero analizzando la partita tra Napoli e Genoa, ma soprattutto quelli che sono i temi legati a Kevin De Bruyne. Di seguito le sue parole.

“Far entrare De Bruyne nel secondo tempo è stata una grande intuizione ma Conte l’ha fatto entrare solo perchè si è fatto male Politano. Hanno vinto due gare importanti però evitiamo di dire che sono state fatte grandi cose”.

Parole che hanno un certo peso, ancor più a causa dell’apporto che Kevin De Bruyne continua a dare al Napoli. Dal momento del suo ingresso in campo, il match contro il Genoa è completamente cambiato. Non a caso, lo stesso Vieira nel postpartita ha sottolineato come la qualità del belga fosse stata cruciale per creare non pochi problemi alla sua squadra.