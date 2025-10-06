Coppa Italia, Napoli – Cagliari: ufficiale data e orario

Appena arrivata la data ufficiale degli ottavi di Coppa Italia del Napoli: ecco quando gli azzurri sfideranno il Cagliari.

Il Napoli trova la strada della vittoria contro un ostico Genoa guidato da Patrick Vieira, e risponde immediaamente al ko di San Siro. Dopo l’importante vittoria in League phase contro lo Sporting Lisbona, di fatto, gli azzurri trionfano anche in campionato: 2-1 contro il Grifone.

Non una buona prestazione nel primo tempo degli azzurri, che sono costretti ad inseguire il Genoa che passa in vantaggio grazie al gran gol di Ekhator. Serve il miglior Napoli nella ripresa, che trova la rimonta grazie alle reti di Anguissa e del solito Hojlund. Da segnalare, intanto, la data e l’orario ufficiale della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari.

Napoli – Cagliari, si gioca il 3 Dicembre: i dettagli

Tramite il proprio sito ufficiale, la Lega Seria A ha appena reso note le date e gli orari degli ottavi di finali della Coppa Italia 2025/2026: ecco quando giocherà il Napoli.

La squadra di Antonio Conte, agli ottavi di finale sfiderà il Cagliari di Fabio Pisacane. Come comunicato dalla Lega, la gara si terrà il prossimo 3 Dicembre alle ore 18.

Le due squadre si sono già affrontate in campionato, con il Cagliari di Pisacane che ha messo in grande difficoltà gli azzurri, che la spuntarono solo al 95′ grazie al gol di Anguissa.