“Conte ha scelto di farlo restare a Napoli”, annuncio a sorpresa su un azzurro: le parole in diretta!

Antonio Conte continua ad incidere anche lontano dal campo. L’allenatore del Napoli ha indirizzato in modo chiaro e soprattutto significativo anche il mercato estivo.

Antonio Conte non ha di certo bisogno di presentazioni. L’allenatore del Napoli oltre a qualità indiscutibili, vanta anche un carattere molto forte che spesso gli permette di essere protagonista anche lontano dal campo. Infatti, come sempre è accaduto nel corso della sua carriera, Conte “guida” il mercato dei suoi club. Così è stato anche a Napoli. Non a caso, nelle ultime ore, è arrivato un annuncio che riguarda proprio un calciatore azzurro.

Giuffredi senza freni: “La scelta di Conte su Vergara è stata chiara”

Mario Giuffredi, noto procuratore, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo, analizzando il futuro di Antonio Vergara e non solo. Proprio sul giovane talento del Napoli sono arrivati commenti molto importanti. Di seguito le sue parole.

“Parliamo di un classe 2003 che ha già fatto la gavetta in Serie B. Vergara è rimasto a Napoli per una scelta chiara di Conte e il mister non regala nulla. Quindi, se è stata presa tale decisione è perché l’allenatore ci ha visto qualcosa di molto importante. Saprà imporsi anche con l’azzurro addosso”.

Parole, quindi, che confermano il pensiero di Antonio Conte su Vergara. Già in diverse conferenze stampa, l’allenatore del Napoli ha sottolineato le qualità del giovane calciatore. Quest’ultimo, sarà senza dubbio un protagonista del Napoli futuro.