Calciomercato Napoli, occhi puntati sul lato destro: c’è un nome! – ESCLUSIVA

Nonostante la finestra di mercato sia chiusa, il Napoli continua a monitorare in giro diversi profili: c’è un nome che stuzzica

Il Napoli è concentrato nel compiere un campionato con i fiocchi, con l’intento di essere – ancora una volta – la squadra da battere. Riconfermarsi però non è affatto semplice, vista la numerosa concorrenza che continua a brillare in queste prime uscite.

In vista della prossima finestra di calciomercato però, gli azzurri sembrano aver messo gli occhi su un profilo in particolare. La notizia sorprende anche i tifosi.

Napoli, occhi su Kayode: possibile rinforzo a gennaio?

La corsia di destra, durante il mercato estivo, è stata molto vicina ad un cambiamento radicale. Gli azzurri hanno monitorato per settimane Juanlu Sanchez del Siviglia, senza però mai trovare una stretta di mano conclusiva.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione di SpazioNapoli, tra i profili seguiti degli azzurri ci sarebbe anche Michael Kayode. L’ex laterale della Fiorentina sarebbe un’opportunità, qualora ce ne fosse bisogno, per il mercato invernale.

Al momento nessuna trattativa, anche per via delle garanzie che Spinazzola – utilizzabile in entrambe le corsie – sta dando in questa prima parte di stagione.