“Possibile ritorno di fiamma”, il Napoli prepara un nuovo acquisto a gennaio: di chi si tratta

Il Napoli è sempre molto attivo sul mercato in entrata. Il club azzurro, infatti, avrebbe già scelto l’obiettivo in vista della prossima finestra invernale.

La stagione del Napoli prosegue al meglio. La vittoria in Champions League contro lo Sporting ha ridato una boccata d’aria a Conte e ai suoi ragazzi. Il ritorno al successo è stato importante, ancor più perché sono emerse tutte le qualità dell’uomo più atteso: Kevin De Bruyne. Oltre a ciò, però, la società non è concentrata solo sul rettangolo verde in quanto si starebbe lavorando anche al mercato. Non a caso, il ds Manna avrebbe già individuato l’obiettivo in vista della prossima sessione di mercato.

Mainoo-Napoli, possibile assalto a gennaio: cosa accadrà

La notizia che circola nell’aria da diversi giorni riguarda da molto vicino il Napoli. Il club azzurro, durante l’ultima estate, ha messo a segno ben nove colpi in entrata. Oltre ai nuovi arrivi, però, ci son stati anche “acquisti saltati” o semplici interessamenti mai approfonditi. Uno di questi, però, riguarda da molto vicino Kobbie Mainoo. Il futuro del calciatore di proprietà del Manchester United è ancora tutto da scrivere e arrivano importanti aggiornamenti.

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” la stagione del centrocampista inglese non è iniziata in modo entusiasmante. I minuti giocati sono appena duecento, motivo per il quale Mainoo non sarebbe affatto soddisfatto. Al momento, il giocatore sarebbe fuori dai piani di Ruben Amorim e qualora non dovessero esserci novità è lecito ipotizzare un possibile addio già a gennaio.

Mainoo negli ultimi giorni di mercato aveva già sottolineato il proprio desiderio di militare altrove, ma la dirigenza ha scelto di evitare qualsiasi tipo di cessione. A gennaio, però, la musica potrebbe essere ben diversa. Infatti, semmai dovesse concretizzarsi l’addio allo United, il Napoli sarebbe di sicuro in prima fila per provare quantomeno a regalare a Conte un nuovo pezzo da novanta.