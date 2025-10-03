L’ex bomber esalta Hojlund: “Può diventare come Haaland. Quando tornerà Lukaku…”

L’attaccante danese ha ricevuto un attestato di stima importante da parte dell’ex bomber, che lo ha caricato di forti aspettative in azzurro

Si è preso il Napoli con la doppietta in Champions League contro lo Sporting Lisbona e ora può viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. Rasmus Hojlund non ha intenzione di fermarsi e i tifosi partenopei stanno iniziando ad amarlo. Anche un ex bomber come Ciccio Graziani, intervistato dal Mattino, ha esaltato le doti del danese.

Prima ancora, però, di soffermarsi sull’ex United, Graziani si è concentrato su Kevin De Bruyne:

“Nelle ultime settimane ho litigato per difendere il lavoro offensivo che vedevo nel Napoli di Conte. Ma è assurdo dover difendere calciatori come De Bruyne. Non solo per gli assist fatti a Hojlund mercoledì in Champions: questo ragazzo è un campione, un valore aggiunto e l’ha dimostrato. Lo sarà soprattutto nei grandi appuntamenti europei. Hojlund l’ha già scoperto: sono certo che darà una grande mano alla squadra”.

Graziani esalta Hojlund: il pronostico sul danese

Ma dove potrebbe arrivare davvero questo Hojlund? Conte sembra l’allenatore giusto per farlo crescere nel migliore dei modi e anche Ciccio Graziani è convinto che l’attuale attaccante del Napoli possa avere ancora dei margini di miglioramento enormi.

Nel corso dell’intervista ha infatti dichiarato:

“Da quando è arrivato a Napoli ha già segnato tre volte, è stato fondamentale mercoledì. E la vittoria che arriva dai suoi gol sarà decisiva anche per il passaggio del turno che Conte insegue. De Bruyne ha scherzato: può diventare davvero come Haaland. Perché no? Ma deve lavorare tanto perché allo United non gli è andata bene. E ora deve dimostrare che non era lui a sbagliarsi, ma gli altri”.

Ma cosa gli manca davvero per raggiungere il centravanti del City? Per Graziani è chiaro: