L’ex bomber esalta Hojlund: “Può diventare come Haaland. Quando tornerà Lukaku…”

L’attaccante danese ha ricevuto un attestato di stima importante da parte dell’ex bomber, che lo ha caricato di forti aspettative in azzurro
Si è preso il Napoli con la doppietta in Champions League contro lo Sporting Lisbona e ora può viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. Rasmus Hojlund non ha intenzione di fermarsi e i tifosi partenopei stanno iniziando ad amarlo. Anche un ex bomber come Ciccio Graziani, intervistato dal Mattino, ha esaltato le doti del danese.
Prima ancora, però, di soffermarsi sull’ex United, Graziani si è concentrato su Kevin De Bruyne:
“Nelle ultime settimane ho litigato per difendere il lavoro offensivo che vedevo nel Napoli di Conte. Ma è assurdo dover difendere calciatori come De Bruyne. Non solo per gli assist fatti a Hojlund mercoledì in Champions: questo ragazzo è un campione, un valore aggiunto e l’ha dimostrato. Lo sarà soprattutto nei grandi appuntamenti europei. Hojlund l’ha già scoperto: sono certo che darà una grande mano alla squadra”.
Graziani esalta Hojlund: il pronostico sul danese
Ma dove potrebbe arrivare davvero questo Hojlund? Conte sembra l’allenatore giusto per farlo crescere nel migliore dei modi e anche Ciccio Graziani è convinto che l’attuale attaccante del Napoli possa avere ancora dei margini di miglioramento enormi.
Nel corso dell’intervista ha infatti dichiarato:
“Da quando è arrivato a Napoli ha già segnato tre volte, è stato fondamentale mercoledì. E la vittoria che arriva dai suoi gol sarà decisiva anche per il passaggio del turno che Conte insegue. De Bruyne ha scherzato: può diventare davvero come Haaland. Perché no? Ma deve lavorare tanto perché allo United non gli è andata bene. E ora deve dimostrare che non era lui a sbagliarsi, ma gli altri”.
Ma cosa gli manca davvero per raggiungere il centravanti del City? Per Graziani è chiaro:
“Paragonarli ci può stare, hanno caratteristiche tecniche e fisiche molto vicine, sono entrambi mancini, agiscono entrambi negli spazi per far male alle difese. Ma con ogni probabilità farlo ora sarebbe ingiusto. I numeri pendono tutti da un lato, che è quello del bomber del City.
Rasmus deve solo pensare a crescere come sta facendo. Innanzitutto per diventare un attaccante europeo che può fare la differenza a tutto tondo. Si vede che oggi a Napoli ha voglia di rivincita, soprattutto si vede che ha fatto più esperienza da quando giocava in Serie A con l’Atalanta”.
Infine sul ritorno di Lukaku:
“Quanto sarà importante per lui lavorare anche con Lukaku? Tanto perché può aggiungere anche le caratteristiche di Romelu e assomigliargli. Tenere palla, far salire la squadra, cose che Conte già oggi gli chiede e che si vedono in campo. Ma il percorso è appena all’inizio”.