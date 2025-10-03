Gutierrez: “Conte? Vi svelo cosa penso di lui. A Napoli ho un obiettivo preciso”, poi l’annuncio da brividi sui tifosi

Miguel Gutierrez, calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul suo club e tanto altro. Di seguito l’annuncio dello spagnolo.
Il mercato estivo del Napoli ha portato in Campania tanti volti nuovi, precisamente nove. Tra questi, c’è anche Miguel Gutierrez che è arrivato dal Girona dopo esser stato protagonista in Liga. Il terzino spagnolo ha esordito contro il Milan a San Siro, dimostrando ottima confidenza con la sua fascia sinistra. Il calciatore stesso nella giornata odierna ha parlato del suo arrivo a Napoli, di Conte e di tanto altro.
Gutierrez: “Avere un allenatore come Conte è solo un privilegio”
Miguel Gutierrez, calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio CRC” analizzando alcuni dettagli chiave sulla sua nuova esperienza e tanto altro. Di seguito le sue parole.
“Sono molto contento di essere a Napoli. La squadra mi ha accolto molto bene perché lo spogliatoio è straordinario. Sono felice anche del debutto a Milano perché erano cinque mesi che non scendevo in campo. Non sono molto entusiasta del risultato ottenuto”.
Sulla Champions: “Nel giorno del match contro lo Sporting ho capito come si vive a Napoli questa competizione. La gara è stata dura, ma alla fine abbiamo portato a casa la vittoria”.
Su Conte: “Essere allenatore da lui è un vero privilegio. Ci sono tante cose che posso migliorare con lui e con il suo staff”.
Infine, Gutierrez ha parlato anche delle sue doti offensive che spesso hanno fatto la differenza in Liga. Ecco le parole del neo acquisto azzurro.
“Sono un calciatore offensivo e sono ovviamente a disposizione del mister per seguire le sue direttive. Con Conte i terzini lavorano in ampiezza ma anche dentro al campo. Per fortuna ho già fatto questo lavoro”.
Sui gol e sul futuro: “Per me conta solo aiutare la squadra a vincere. All’inizio non è stato facile perché non sono mai stato lontano dal mio paese, ma non ho mai visto un luogo che vive il calcio come si vive qui a Napoli. La gente è davvero straordinaria”.