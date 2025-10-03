Gutierrez: “Conte? Vi svelo cosa penso di lui. A Napoli ho un obiettivo preciso”, poi l’annuncio da brividi sui tifosi

Miguel Gutierrez, calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul suo club e tanto altro. Di seguito l’annuncio dello spagnolo.

Il mercato estivo del Napoli ha portato in Campania tanti volti nuovi, precisamente nove. Tra questi, c’è anche Miguel Gutierrez che è arrivato dal Girona dopo esser stato protagonista in Liga. Il terzino spagnolo ha esordito contro il Milan a San Siro, dimostrando ottima confidenza con la sua fascia sinistra. Il calciatore stesso nella giornata odierna ha parlato del suo arrivo a Napoli, di Conte e di tanto altro.

Miguel Gutierrez, calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio CRC” analizzando alcuni dettagli chiave sulla sua nuova esperienza e tanto altro. Di seguito le sue parole.

“Sono molto contento di essere a Napoli. La squadra mi ha accolto molto bene perché lo spogliatoio è straordinario. Sono felice anche del debutto a Milano perché erano cinque mesi che non scendevo in campo. Non sono molto entusiasta del risultato ottenuto”.

Sulla Champions: “Nel giorno del match contro lo Sporting ho capito come si vive a Napoli questa competizione. La gara è stata dura, ma alla fine abbiamo portato a casa la vittoria”.

Su Conte: “Essere allenatore da lui è un vero privilegio. Ci sono tante cose che posso migliorare con lui e con il suo staff”.