Delusione per un azzurro, non è stato convocato dalla sua Nazionale: c’entra (anche) Conte

Non sono ore semplici per un noto calciatore del Napoli. Quest’ultimo, è stato escluso dalla lista dei convocati della propria Nazionale in vista dei prossimi impegni.

Il weekend di calcio europeo inizierà oggi, ma nella prossima settimana sarà costretto a dare spazio alle Nazionali. Infatti, la sosta di ottobre è ormai molto vicina e i rispettivi CT sono alle prese con decisioni importanti. In queste ore, sono arrivate alcune liste dei calciatori convocati da parte delle rispettive Nazionali. Un noto calciatore azzurro, però, è stato escluso dal proprio allenatore e non prenderà parte alle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Lang escluso da Koeman: non è stato convocato dall’Olanda

Prosegue il momento molto complesso di Noa Lang. Arrivato a Napoli come possibile erede di Kvaratkshelia, l’ex PSV è costretto a vivere un momento molto delicato. In questo inizio di stagione, l’olandese non è entrato a pieno nei meccanismi di Conte e quest’ultimo ha dovuto prendere delle scelte importanti.

L’esterno, infatti, non è stato quasi mai schierato collezionando così solo 4 presenze tra Serie A e Champions ma tutte da subentrato. Questo, ovviamente, dice tantissimo sulle gerarchie presenti in casa Napoli che al momento vedono l’olandese molto indietro rispetto ai compagni.

L’andamento intrapreso in maglia azzurra, però, è costato molto caro a Noa Lang. Quest’ultimo, proprio a causa delle scelte di Conte ha “perso” la convocazione in Nazionale. Durante la sosta di ottobre, infatti, l’ex PSV non giocherà con la maglia dell’Olanda. Nelle ultime ore, il CT Koeman ha emanato la lista dei convocati e non è presente il nome del giocatore di proprietà del Napoli. Quindi, si tratta dell’ennesima delusione per Lang dopo il pessimo inizio di stagione.