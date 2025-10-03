Allarme Inter, Thuram rischia di saltare il big match contro il Napoli? Chivu ha svelato tutto in conferenza stampa

Marcus Thuram è stato costretto a fermarsi a causa di un problema fisico. Il francese salterà la sfida contro il Napoli? Ora non ci sono più dubbi.

La Serie A è pronta a tornare dopo gli impegni europei. Quest’ultimi, hanno portato risultati positivi ai club italiani ma arrivano notizie meno “belle” sul fronte infortuni. Durante il match tra Inter e Slavia Praga, Chivu ha perso Marcus Thuram per infortunio. Il calciatore si è sottoposto agli esami clinici del caso, i quali hanno evidenziato un problema di natura muscolare. In tanti si interrogano sui tempi di recupero, anche chi segue da molto vicino il Napoli. L’allenatore nerazzurro ha svelato le condizioni del giocatore francese anche in vista del big match.

Chivu a ruota libera: “Thuram? Non è un infortunio gravissimo”

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha tenuto oggi la conferenza stampa in vista della prossima sfida che attende i nerazzurri contro la Cremonese. L’allenatore ha fatto una panoramica ampia sul momento della squadra, ma in modo particolare interessano le sue parole sulle condizioni di Marcus Thuram.

L’attaccante dell’Inter è out a causa di una risentimene muscolare al bicipite femorale, con i tempi di recupero che dovrebbero aggirarsi sulle quattro settimane o poco meno. Ciò che salta all’occhio, però, è la super sfida Scudetto tra Napoli e Inter in programma il prossimo 25 ottobre. In tanti, si stan chiedendo se il francese recupererà o meno per il match, ma a chiarire il tutto ci ha pensato direttamente il tecnico dell’Inter. Di seguito le sue parole.

“Marcus a Cagliari è quello uscito prima di tutti e aveva riposato, con lo Slavia vedevo lui e Lautaro come coppia capace di creare tanti problemi, poi purtroppo gli infortuni sono dietro l’angolo. Ci dispiace perderlo, sicuramente l’infortunio non è gravissimo, serve solo attendere un po’ di tempo”.

Parole, quindi, che tranquillizzano i tifosi dell’Inter ma che invece lasciano più di qualche dubbio ai sostenitori del Napoli. Una cosa è certa: Thuram è da considerare in dubbio in vista del big match Scudetto che si giocherà il prossimo 25 ottobre al Maradona.