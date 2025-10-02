Napoli – Sporting, tre azzurri in cima alla classifica: il motivo

Una speciale classifica premia tre azzurri, ecco cosa è successo: il dato è strepitoso.
La vittoria del Napoli contro lo Sporting Lisbona riaccende l’entusiasmo dell’ambiente partenopeo dopo qualche giorno di leggero malumore. La sconfitta contro il Milan aveva lasciato l’amaro in bocca, ragion per cui i tre punti conquistati allo stadio Diego Armando Maradona contro il club portoghese ha tutta l’aria di un vero e proprio respiro di sollievo.
Tante le note positive del match europeo, come la prestazione di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga torna a brillare e regala due assist a Hojlund. Una doppietta vincente che torna a far splendere la luce su De Bruyne dopo qualche giorno complesso.
Tre azzurri in vetta: la speciale classifica
Ma il belga non l’unico ad aver portato a casa una prestazione notevole. Tra gli “altri”, ci sono tre nomi che spiccano per sacrificio all’interno della rosa di Antonio Conte. Si tratta di Lobotka, Anguissa e Spinazzola, in cima ad una classifica speciale.
I tre azzurri, infatti, sono i calciatori del Napoli ad aver corso di più nel coso del match con lo Sporting. Come riportato dai dati ufficiali UEFA, Lobotka è in cima alla lista con 12,029 km percorsi. Dietro di lui Anguissa con 11,776 km e, infine, Spinazzola che ha corso ben 11,309 km.