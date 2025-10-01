“Possibile assalto a gennaio”, l’ultim’ora fa sognare i tifosi del Napoli: nuovo colpo dalla Premier League

Il Napoli è attualmente concentrato sulla stagione in corso, ma intanto la dirigenza continua a pensare al futuro e soprattutto al mercato.

Sono giorni caldi in casa Napoli. La sconfitta in campionato contro il Milan ha fatto più male del previsto, portando con sé anche un po’ di tensione all’interno del gruppo squadra. Stasera, però, per Conte e i suoi ragazzi c’è la possibilità di rifarsi subito. Al Maradona, infatti, arriva lo Sporting Lisbona per il match che sarà valido per la 2a giornata di Champions League. Intanto, la dirigenza azzurra continua a lavorare e tra gli obiettivi principali c’è ancora il mercato. In vista di gennaio son stati svelati dettagli importanti.

Romano annuncia: “Non è da escludere l’interessamento per Mainoo”

Il Napoli, dopo l’estate da protagonista sul fronte mercato, non avrebbe alcuna intenzione di fermarsi in vista di gennaio. Negli ultimi giorni di calciomercato, infatti, il club azzurro aveva manifestato un forte interesse nei confronti di Kobbie Mainoo, calciatore di proprietà del Manchester United. Alla fine, però, il tutto si è concluso con un nulla di fatto con la trattativa che però potrebbe subire molto presto delle modifiche.

Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale “YouTube”, Mainoo continua a non essere al centro del progetto allo United, motivo per il quale sta collezionando solo poche presenze da subentrato. Ovviamente, tutto ciò non rende affatto felice l’inglese che starebbe già pensando al mercato invernale.

Secondo il giornalista, non è da escludere che il Napoli possa tornare alla carica a gennaio qualora la situazione non dovesse cambiare. I rapporti tra i club sono ottimi, viste le diverse operazioni compiute e soprattutto anche Mainoo sarebbe disposto a trasferirsi in Italia. Il calciatore, infatti, già negli ultimi giorni d’estate aveva aperto a tale possibilità. Ovviamente, al momento si tratta di un’idea che però potrebbe diventare ancor più concreta nei prossimi mesi.