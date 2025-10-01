Home ->

Napoli – Sporting, tutto finito: arriva la notizia tanto attesa

Sporting Lisbona

Il club portoghese mette un punto al calvario, ecco cosa è successo: i dettagli.

Si chiude il calvario a cui è stato sottoposto lo Sporting Lisbona alla vigilia del match di Champions League con il Napoli.

Il club portoghese era stato costretto a rinviare la partenza a causa di un problema all’aereo che avrebbe dovuto portarlo in Italia, di fatto andando incontro ad un calvario durato diverse ore. Prima l’incertezza in merito alla partenza, poi la cancellazione della conferenza stampa prevista per il tardo pomeriggio.

Sporting, finalmente l’arrivo a Napoli: i dettagli

Poi la decisione di partire con un altro volo che sarebbe arrivato intorno alle ore 2.00 di questa notte, e infine l’arrivo a Napoli.

Borges
Sporting, finalmente l'arrivo a Napoli: i dettagli

Lo Sporting Lisbona, infatti, è da poco atterrato all’aeroporto di Napoli Capodichino, con un aereo decollato alle ore 19.30 (orario portoghese circa). Un ritardo di 4 ore che, come riportato anche dai media portoghesi. ha generato parecchio nervosismo soprattutto tra i giocatori dello Sporting, che dopo l’allenamento odierno avrebbero voluto riposare.

Giorgio D'Andrea

Sono Giorgio D'Andrea, ho 26 anni e dopo la Laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Salerno, ho conseguito la Laurea Magistrale in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188168, lavoro come social media manager e faccio della creatività l'ingrediente principale della mia vita. Con SpazioNapoli punto ad unire le mie due più grandi passioni: comunicazione e informazione.
