Napoli – Sporting, biglietti ancora disponibili? La situazione

Non mancano i tifosi che, in extremis, cercano un biglietto per la sfida di questa sera, tra il Napoli e lo Sporting Lisbona: le ultime.

Il fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e lo Sporting Lisbona è sempre più vicino. Cresce l’attesa tra i sostenitori di fede azzurra, che vedranno tra poche ore ritornare i propri beniamini, nella UEFA Champions League, allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo la sconfitta all’esordio in casa del Manchester City, gli uomini di Antonio Conte cercheranno di accaparrarsi i primi punti di questo cammino europeo. Un segnale, quello che arriverebbe in caso di vittoria, sarebbe importante anche in seguito alla prima sconfitta in Serie A contro il Milan, a San Siro.

Ora, però, i riflettori sono puntati allo stadio Diego Armando Maradona. I tifosi del Napoli sono pronti a rispondere anche questa volta presente, ma non mancano i sostenitori dei campioni d’Italia in carica che cercano proprio in questi istanti dei biglietti last minute. Su TicketOne, in questi minuti sono apparsi dei settori disponibili con la dicitura “ULTIMI POSTI”: la sensazione è che presto anche questi biglietti residui andranno esauriti entro il fischio d’inizio di questa sera.

Biglietti Napoli – Sporting, ultimissime disponibilità: i dettagli

Ultimi biglietti a disposizione su TicketOne per la sfida di questa sera tra la SSC Napoli e lo Sporting Lisbona, incrocio valido per la seconda giornata di League Phase della UEFA Champions League.

Stando a quanto si evince dal sito di TicketOne, ci sono ancora dei biglietti disponibili che in queste ore stanno andando esauriti. Un’ultima occasione, evidentemente, per tutti coloro che intendono viversi la notte del Diego Armando Maradona da protagonisti.