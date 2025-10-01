Napoli senza i “Fab Four”? Le ultime di formazione in vista dello Sporting

Il Napoli questa sera affronterà lo Sporting Lisbona, nel secondo match valido per la UEFA Champions League: la decisione su Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay.

Tra poco meno di quattro ore, allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida tra il Napoli e lo Sporting Lisbona, match valido per la seconda giornata di League Phase della UEFA Champions League. Un incrocio molto atteso in casa azzurra, con tanta voglia di rifarsi dopo la sconfitta di domenica sera contro il Milan, senza dimenticare il passo falso a Manchester contro il City. Gli uomini di Antonio Conte cercano i primi punti in questa edizione della Champions, anche per darsi un nuovo slancio, con un occhio anche al campionato di Serie A.

Ma quale sarà la formazione su cui Antonio Conte punterà questa sera? Non mancano le defezioni in difesa, che hanno caratterizzato per larga parte l’ultima trasferta a San Siro, ma la notizia principale è che Leonardo Spinazzola viaggia verso il ritorno in campo dal primo minuto, al posto dello squalificato Giovanni Di Lorenzo (espulso in occasione della sfida contro il City, ndr). I sostenitori di fede azzurra, però, attendono novità anche nelle altre zone del campo. In particolare, si aspetta di capire quali saranno le mosse del tecnico leccese a centrocampo. Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay sono osservati speciali a tal proposito.

Ultime news SSC Napoli: Conte verso la conferma dei Fab Four a centrocampo

Niente turnover, al di là delle scelte dettate per le varie indisponibilità, per Antonio Conte, che vuole la prima vittoria sulla panchina della SSC Napoli nella UEFA Champions League.

A centrocampo, dunque, dovrebbe essere confermatissimi i cosiddetti Fab Four: Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Stando alle ultime indicazioni di Sky Sport, dunque, sarebbe al momento scartata l’ipotesi di un passaggio al modulo 4-3-3 sin dal primo minuto.

Verso Napoli – Sporting: le probabili formazioni

A questo punto, la situazione legata alla possibile formazione sembra essere ormai chiara, anche se è bene tenere aperta la porta a possibili colpi di scena dell’ultimo minuto.

Di seguito, le probabili scelte di Antonio Conte secondo le ultime indiscrezione lanciata da Sky Sport: