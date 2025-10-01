“Missione Napoli”, il post social dello Sporting è un omaggio alla città: avete visto? – FOTO

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e lo Sporting Lisbona, match valido per la seconda giornata di League Phase della UEFA Champions League.

Cresce l’attesa per la sfida di questa sera che vedrà protagonista il Napoli, atteso in campo dallo Sporting Lisbona. La squadra di Antonio Conte cercherà di collezionare i primi tre punti di questo cammino nella UEFA Champions League, dopo aver perso la partita inaugurale della League Phase contro il Manchester City. Una partita molto attesa anche dai tifosi, curiosi di capire quale sarà l’approccio dei propri beniamini dopo lo stop in campionato contro il Milan.

L’appuntamento, ovviamente, è molto atteso anche dalla compagine lusitana. Dopo qualche imprevisto di troppo (clicca qui per tutti i dettagli), lo Sporting ora è in città e lo fa sapere tramite un post social che è un omaggio anche alla città di Napoli e ai suoi simboli, in primis Diego Armando Maradona. Un gesto molto gradito ai sostenitori di fede azzurra, che segue l’omaggio delle scorse ore da parte dei portoghesi che hanno pubblicato l’immagine di un incrocio tra Napoli e Sporting, con protagonista proprio El Pibe de Oro.

Verso Napoli – Sporting, il club portoghese “in giro” per la città

Dal murale di Diego Armando Maradona al Maschio d’Angioino: un vero e proprio tour è quello che si vede nel carousel di foto pubblicate nel post dello Sporting Lisbona, in attesa del match di questa sera.

Di seguito, il post che in queste ore sta facendo il giro del web, anche tra tifosi del Napoli: