Milan – Napoli, svelate le parole di De Bruyne al momento dell’uscita: cos’ha detto

In questi minuti, è uscito l’atteso Bordocam su DAZN: nuovi retroscena sulla reazione di Kevin De Bruyne all’uscita dal terreno di gioco, nel secondo tempo.

Antonio Conte ha derubricato il tutto definendo la vicenda come una situazione chiusa, ma in casa Napoli continua a far discutere la reazione da parte di Kevin De Bruyne in occasione del cambio, nel corso del secondo tempo di Milan – Napoli. Una reazione istintiva e a caldo in seguito a una sostituzione che evidentemente l’ex City non ha digerito.

Il Bordocam pubblicato da DAZN svela ulteriori dettagli di quanto accaduto: il numero 11 azzurro è apparso contrariato e nervoso, con Conte che non reagisce e vede il belga accomodarsi, e con Lele Oriali che subito ha cercato di calmarlo.

“Vicenda” De Bruyne: cosa ha detto a Conte dopo la sostituzione in Milan – Napoli

“Fu****g hell. We are loosing, man”. “Dannazione (accompagnato da un impreco, non rivolto direttamente all’allenatore), stiamo perdendo”. Così Kevin De Bruyne ha reagito alla sostituzione decisa da Antonio Conte nel corso di Milan – Napoli.

La frase, in questi istanti, sta facendo il giro del web. Il calciatore, pur non apprezzando la decisione da parte del leccese di tirarlo fuori in un momento delicato della sfida, non si lascia andare a insulti particolari diretti, stando alle immagini pubblicate da DAZN, nei confronti di Conte.

A seguire, così come svelato dall’allenatore, c’è stato il confronto che ha chiarito il punto di vista con entrambi su una situazione che, citando Conte stesso, è stata chiusa. Non per il dibattito di tifosi e addetti ai lavori, che continuano a dire la propria sulla vicenda.