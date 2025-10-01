Manna chiude il “caso De Bruyne”: risposta netta in diretta

Champions League, Napoli-Sporting Lisbona: ecco le parole di Giovanni Manna ai microfoni di Sky Sport nel post partita.
Tutto pronto per l’inizio del match tra Napoli e Sporting Lisbona con gli azzurri che scenderanno in campo per trovare la prima vittoria in Champions League. L’ultima scottante sconfitta contro il Milan e quella al debutto col Manchester City nella massima competizione europea saranno stimoli maggiori per provare ad agguantare i primi 3 punti nella League Phase.
Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita.
Manna netto: “Vogliamo misurarci, sarà una gara importante”
Rispetto al match di oggi:
“Sarà una partita importante, la prima davanti al nostro pubblico. Vogliamo misurarci, serve per crescere. Non è una sconfitta che ci farà perdere i nostri valori. Siamo tranquilli”.
In merito alla situazione De Bruyne:
“De Bruyne? Non c’è bisogno di aprire nessun dialogo. Ne si è parlato fin troppo. Ogni calciatore deve rispettare le scelte dell’allenatore. Penso non ci sia nulla di particolare, stavamo perdendo la partita e voleva rimanere in campo, fa parte del gioco. Oggi vogliamo fa una buona partita”.