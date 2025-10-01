Manna chiude il “caso De Bruyne”: risposta netta in diretta

Champions League, Napoli-Sporting Lisbona: ecco le parole di Giovanni Manna ai microfoni di Sky Sport nel post partita.

Tutto pronto per l’inizio del match tra Napoli e Sporting Lisbona con gli azzurri che scenderanno in campo per trovare la prima vittoria in Champions League. L’ultima scottante sconfitta contro il Milan e quella al debutto col Manchester City nella massima competizione europea saranno stimoli maggiori per provare ad agguantare i primi 3 punti nella League Phase.

Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita.

Manna netto: “Vogliamo misurarci, sarà una gara importante”

Rispetto al match di oggi:

“Sarà una partita importante, la prima davanti al nostro pubblico. Vogliamo misurarci, serve per crescere. Non è una sconfitta che ci farà perdere i nostri valori. Siamo tranquilli”.

In merito alla situazione De Bruyne: