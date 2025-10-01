Clamoroso De Bruyne, spunta la reazione dopo il cambio a San Siro: la squadra ha ormai deciso

Sono ore calde per Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, continua ad essere al centro delle polemiche dopo quanto accaduto domenica contro il Milan.

Il Napoli è caduto contro il Milan, il quale ha raggiunto proprio gli azzurri in vetta alla classifica della Serie A. L’attesa per il match era tanta, ma alla fine non è andato come ci si aspettava. La prestazione dei ragazzi di Conte non è stata entusiasmante, ancor più perché a faticare è stato proprio Kevin De Bruyne, colui che dovrebbe far “girare” il Napoli. Il belga, poi, è stato protagonista anche di un evento molto spiacevole al momento della sostituzione. Intanto, sarebbe arrivata la decisione della squadra dopo l’accaduto.

Niente multa per De Bruyne: è stata la squadra a prendere la decisione

Antonio Conte non ammette errori, ormai è chiaro a tutti. L’allenatore del Napoli vanta un carattere molto forte, motivo per il quale esige sempre il massimo rispetto dai suoi calciatori e non. Sfortunatamente, però, spesso gli episodi nel calcio fanno la differenza ed anche questa volta è accaduto. Durante il match a San Siro, Kevin De Bruyne è stato sostituito al minuto 72′ con il belga che non ha preso affatto bene la sostituzione.

Il tutto, naturalmente, ha creato un vero e proprio “caso”, poi analizzato dallo stesso Antonio Conte. Come riportato da “Il Mattino” la reazione di De Bruyne è stata chiara a tutti: l’ex Manchester City è apparso molto sconsolato, dimostrando tutta la propria “permalosità” a riguardo. Infatti, il calciatore belga avrebbe tenuto il broncio per gran parte della giornata di lunedì.

Secondo il quotidiano, però, a calmare le acque sarebbe stato il gruppo squadra. Quest’ultimo, vive ormai come una famiglia motivo per il quale avrebbe deciso di stare vicino al giocatore e soprattutto di evitare qualsiasi tipo di multa prevista dalla società. Quindi, non ci sarà nessuna sanzione per Kevin De Bruyne ma solo tanta, tantissima voglia di tornare ad essere protagonista, magari già questa sera in Champions League.