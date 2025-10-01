Champions League, Spinazzola svela la chiave della vittoria: c’entra la decisione di Conte

Champions League, Napoli-Sporting Lisbona 2-1: le parole di Leonardo Spinazzola ai microfoni di Sky Sport nel post partita del Maradona.

La doppietta di Rasmus Hojlund ha portato i primi tre punti europei al Napoli di Antonio Conte. Battere lo Sporting Lisbona non è stato affatto semplice e la partita ha vissuto più fasi nel proprio corso. Alla fine, la precisione di Kevin De Bruyne ha spinato la strada ai partenopei che vincono sui portoghesi e trovano la prima vittoria in Champions League.

Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.

Spinazzola sicuro: “Cambi? La chiave della vittoria”

Rispetto alla partita:

“Tre punti importantissimi, sapevamo che lo Sporting fosse una squadra rapida e forte. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’, poi nel secondo abbiamo pressato meglio. Grande vittoria“.

Sul ruolo ricoperto oggi:

“Terzino destro? Mi sono trovato abbastanza bene, a sinistra mi trovo più a mio agio. La chiave sono stati i cambi: hanno aiutato molto la squadra”.

In merito a De Bruyne: