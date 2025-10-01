Champions League, Spinazzola svela la chiave della vittoria: c’entra la decisione di Conte

Champions League, Napoli-Sporting Lisbona 2-1: le parole di Leonardo Spinazzola ai microfoni di Sky Sport nel post partita del Maradona.
La doppietta di Rasmus Hojlund ha portato i primi tre punti europei al Napoli di Antonio Conte. Battere lo Sporting Lisbona non è stato affatto semplice e la partita ha vissuto più fasi nel proprio corso. Alla fine, la precisione di Kevin De Bruyne ha spinato la strada ai partenopei che vincono sui portoghesi e trovano la prima vittoria in Champions League.
Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.
Spinazzola sicuro: “Cambi? La chiave della vittoria”
Rispetto alla partita:
“Tre punti importantissimi, sapevamo che lo Sporting fosse una squadra rapida e forte. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’, poi nel secondo abbiamo pressato meglio. Grande vittoria“.
Sul ruolo ricoperto oggi:
“Terzino destro? Mi sono trovato abbastanza bene, a sinistra mi trovo più a mio agio. La chiave sono stati i cambi: hanno aiutato molto la squadra”.
In merito a De Bruyne:
“De Bruyne? Sinceramente è durata 5 minuti la questione con Conte poi è finita lì. Siamo tutte persone intelligenti, buone, non c’è malizia nei nostri gesti. Va bene così. Una notte così ci voleva per dare un segnale dopo Milano. Adesso dobbiamo chiudere questo ciclo con il Genoa domenica”.