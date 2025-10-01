Champions League, Beukema entusiasta: “Siamo carichi”, poi il commento sulle scelte di Conte

Napoli-Sporting Lisbona: arrivano le dichiarazioni di Sam Beukema ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del Maradona.

Dopo la sconfitta contro il Milan e quella contro il Manchester City in Champions League, gli azzurri di Antonio Conte sono chiamati a scendere in campo dopo 1 anno e 7 mesi dall’ultima volta, nella massima competizione europea. Contro lo Sporting Lisbona, i partenopei dovranno necessariamente trovare la prima vittoria in questa competizione e sul match ha parlato Sam Beukema ai microfoni di Sky Sport.

Beukema netto: “Rispetto le scelte del mister”

Rispetto alla gara di questa sera:

“Sto bene e sono carico per una bella serata di Champions al Maradona. Sapevo di non giocare con il Milan, ho rispettato le scelte del mister che mi aveva già detto”.

In merito ai troppi gol incassati negli ultimi match:

“Troppi gol presi? Ora abbiamo pochi difensori centrali in Champions, ma stiamo lavorando bene durante la settimana e ci prepariamo al meglio per una bella sfida contro un avversario forte”.

Sulla voglia di vincere: