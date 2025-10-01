“A Napoli si corre un rischio”, l’allarme è preoccupante: messaggio a De Laurentiis

Stanno facendo discutere le dichiarazioni in merito a una delle questioni più spinose, ormai da mesi, per tutta la città di Napoli e, di conseguenza, per il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

“Napoli rischia”. Le parole che arrivano nel pomeriggio da Giovanni Malagò preoccupano tutti i tifosi del club azzurro e non solo. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, c’è lo stadio Diego Armando Maradona e lo scettro di una possibile esclusione della città partenopea da Euro 2032. In queste ore, si è parlato anche di una possibile soluzione in stile San Siro, con quest’ultimo ceduto a Milan e Inter. La sensazione, però, è che si è ancora in alto mare.

Nel corso della sua intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex numero uno del CONI Giovanni Malagò lancia l’allarme, non escludendo una possibile esclusione di Napoli tra le città ospitanti.

Ultimissime news Napoli calcio, Malagò: “La città rischia di perdere Euro 2032”

Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI e ora presidente della Fondazione Milano – Cortina 2026, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Euro 2026.

Di seguito, quanto dichiarato a tal riguardo: