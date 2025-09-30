Spinazzola e Olivera, cosa filtra per Napoli-Sporting: le ultime sulla convocazione

Cosa filtra sul possibile rientro in campo dei due terzini partenopei, rimasi fuori dalla lista dei convocati per la gara di campionato contro il Milan

Sono state due assenze pesantissime e si sono fatte sentire nel corso della gara di domenica contro i rossoneri. Spinazzola e Olivera hanno dato forfait per il match di San Siro a causa di un affaticamento muscolare, che gli ha impedito di partire per Milano. Conte ha dovuto far scendere in campo il debuttante Gutierrez, che ha palesato qualche limite tecnico difensivo, ancora da assimilare per il calcio italiano.

Conte non ha voluto rischiare di peggiorare la condizione di entrambi i calciatori, che sarebbero potuti andare incontro a un infortunio ben più grave. Per evitare di perdere i terzini a lungo, li ha lasciati a Napoli e nella giornata odierna potrà rivalutarli in vista della sfida contro lo Sporting Lisbona in programma domani.

Spinazzola e Olivera convocati? Cosa filtra per la Champions

La sfida di Champions sarà già determinante per gli azzurri. Dopo la sconfitta contro il Manchester City non è più consentito sbagliare. Inoltre, il ko in campionato contro il Milan non deve lasciare ulteriori scorie, anzi. La squadra vuole immediatamente reagire.

Come detto, la giornata di oggi sarà fondamentale per capire se i due terzini riusciranno a essere della partita. C’è un cauto ottimismo, perché non si vogliono forzare i tempi. Se anche solo uno dei due calciatori dovesse tornare a disposizione di Conte, sarebbe già un’ottima notizia.

L’allenamento odierno darà ulteriori indicazioni a Conte e al suo staff per capire se si potrà puntare sul rientro in campo del terzino azzurro, in un periodo di forma incredibile prima dei problemi fisici, e del compagno uruguaiano, meno utilizzato in questo inizio di stagione. Toccherà poi a Conte stabilire se schierarli in campo, eventualmente, dall’inizio o a gara in corso. Con un occhio aperto anche in vista di domenica prossima per Napoli-Genoa.