Napoli – Sporting, tutto annullato! Il motivo della decisione

di
Sporting Lisbona

Salta l’appuntamento previsto per la vigilia del match di Champions League, ecco cosa è successo poco fa.

Tra poco più di 24 ore Napoli e Sporting Lisbona scenderanno in campo per la seconda giornata della Champions League.

Gli uomini di Antonio Conte vogliono riscattare la sconfitta subita in campionato contro il Milan, e anche quella in Champions della prima giornata contro il Manchester City. Sarà un Napoli molto motivato, pronto a dare battaglia ad uno Sporting che, però, sta già affrontando una serie di problemi.

Sporting Lisbona, annullata la conferenza: il motivo

La conferenza stampa prevista in questi minuti, infatti, è stata annullata. Il tecnico dello Sporting Ruiz Borger non parlerà davanti alla stampa alla vigilia del match, a causa di un ritardo nel volo.

Rui Borges
L’intera squadra dello Sporting Lisbona, infatti, non è ancora partita dalla città portoghese a causa di un guasto al motore dell’aereo che avrebbe dovuto portarla a Napoli.

La tradizionale conferenza stampa, prevista per le 19.45, è stata quindi è stata cancellata

