Napoli – Sporting, sfida lanciata! Nessun dubbio per l’attaccante

di
Sporting

Parole chiare quelle dell’attaccante portoghese, sfida lanciata agli azzurri: obiettivo fissato.

Sarà senza dubbio una sfida entusiasmante quella tra Napoli e Sporting Lisbona prevista per domani sera. Gli azzurri di Antonio Conte sono alla ricerca di un riscatto dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, ma anche a caccia di punti preziosi in Champions League dopo il 2-0 subito contro il Manchester City.

I portoghesi reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, vogliono mantenere la striscia positiva portando a casa punti contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Sporting, Quenda non ha dubbi: le parole del portoghese

A farsi portavoce dello Sporting è stato Geovany Quenda, attaccante classe 2007, che ha parlato ai microfoni dell’UEFA in vista della sfida al Napoli.

Quenda
Napoli-Sporting, Quenda non ha dubbi: le parole del portoghese (LaPresse) spazionapoli.it

“Dobbiamo pensare partita per partita, ora giocheremo contro il Napoli in Champions League. E il nostro obiettivo, ovviamente, è quello di passare ai play-off“, ha commentato Quenda.

Il classe 2007 portoghese ha già messo a segno 1 gol e 4 assist nelle 9 partite giocate con la maglia dello Sporting Lisbona quest’anno.

Giorgio D'Andrea

Sono Giorgio D'Andrea, ho 26 anni e dopo la Laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Salerno, ho conseguito la Laurea Magistrale in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188168, lavoro come social media manager e faccio della creatività l'ingrediente principale della mia vita. Con SpazioNapoli punto ad unire le mie due più grandi passioni: comunicazione e informazione.
