Napoli – Sporting, sfida lanciata! Nessun dubbio per l’attaccante

Parole chiare quelle dell’attaccante portoghese, sfida lanciata agli azzurri: obiettivo fissato.
Sarà senza dubbio una sfida entusiasmante quella tra Napoli e Sporting Lisbona prevista per domani sera. Gli azzurri di Antonio Conte sono alla ricerca di un riscatto dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, ma anche a caccia di punti preziosi in Champions League dopo il 2-0 subito contro il Manchester City.
I portoghesi reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, vogliono mantenere la striscia positiva portando a casa punti contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.
Napoli-Sporting, Quenda non ha dubbi: le parole del portoghese
A farsi portavoce dello Sporting è stato Geovany Quenda, attaccante classe 2007, che ha parlato ai microfoni dell’UEFA in vista della sfida al Napoli.
“Dobbiamo pensare partita per partita, ora giocheremo contro il Napoli in Champions League. E il nostro obiettivo, ovviamente, è quello di passare ai play-off“, ha commentato Quenda.
Il classe 2007 portoghese ha già messo a segno 1 gol e 4 assist nelle 9 partite giocate con la maglia dello Sporting Lisbona quest’anno.