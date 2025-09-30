Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, partenze a confronto: emerge un dato che tranquillizza Conte

di
Conte vs Conte

La sconfitta di San Siro brucia, ma non deve gettare nel panico la piazza azzurra. Per questo, è utile fare un confronto con la partenza della passata stagione: ecco cosa emerge.

Perdere non piace a nessuno, figuriamoci ad Antonio Conte. Tuttavia, la sconfitta è una parte fisiologica dello sport ed è proprio su di essa che si costruisce la vittoria. Quale migliore esempio della stagione passata, culminata col 4° splendido Tricolore.

Il mister fu chiaro: “Se non volete nemmeno soffrire, mi arrendo, la piazza è troppo per me”. Ci sarà da combattere, come si è combattuto la stagione precedente. Non mi credete? E allora, guardiamo i numeri. Loro non mentono.

Partenze a confronto: ecco cosa emerge sui dati di Conte

La stagione precedente è iniziata travagliata, è proseguita sofferente ed è finita trionfante. Tante le cadute, tanti i momenti di scoramento ma, alla fine, sono stati ripagati alla grande. Quindi, perché fasciarsi la testa ora? Perdere a San Siro ci sta, soprattutto contro un vecchio marpione che risponde al nome di Max Allegri. E quindi, questi dati?

Antonio Conte sorridente
Partenze a confronto: ecco cosa emerge – LaPresse – Spazionapoli.it

Eccoci: nella stagione 24/25, alla 5° giornata, il Napoli aveva 10 punti e cioè ben 2 in meno rispetto a quelli che ha accumulato quest’anno. Dal punto di vista dei gol fatti, anche quest’anno la squadra di Conte ne conta uno in più: 10, contro i 9 dell’anno scorso. E, i gol subiti? Qui ne abbiamo uno in più (5), rispetto ai 4 della scorsa stagione.

Analisi dei numeri

Partendo dal presupposto che i numeri dei gol subiti della stagione precedente, sono “gonfiati” dai 3 subiti a Verona, constatiamo che ci troviamo sulla stessa lunghezza d’onda di un anno fa. La squadra ha delle lacune? Si, come tutte e sono principalmente frutto di un equivoco tattico che probabilmente Conte sta già risolvendo.

Conte esulta con Hojlund
Analisi dei numeri – LaPresse – Spazionapoli.it

L’integrazione di 9 acquisti, del tutto estranei all’ambiente Napoli, fa il resto. La piazza partenopea esige molto, e fa bene a farlo, in quanto gli azzurri sono ormai una realtà gigantesca (almeno in Italia); d’altro canto, va dato tempo a tutti di comprendere appieno la realtà in cui ci si trova, per amalgamarsi in maniera efficiente.

Un vecchio saggio passato da queste parti diceva: “Sin prisa però sin pausa”. Niente fretta, ma niente pause. Il segreto è qui ed Antonio Conte lo sa benissimo. Il suo lavoro e la sua metodologia riusciranno a plasmare tutto anche questa volta, e sarà cruciale non accompagnare questa squadra con inutili isterismi. Siamo appena all’inizio e ora, testa allo Sporting.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie