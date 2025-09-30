Napoli, arriva l’ufficialità: decisione presa su Hojlund

Ufficiale la notizia, l’attaccante danese è pronto: ecco quando sarà impegnato.
Manca sempre meno alla sfida di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona. Un match che si prospetta entusiasmante e che tiene accesi i riflettori sul momento che gli azzurri stanno vivendo dopo la sconfitta subita in campionato contro il Milan.
Protagonista sarà sicuramente Rasmus Hojlund, autore di una rete nelle 4 partite disputate finora con la maglia del Napoli. Hojlund, tuttavia, non sarà protagonista solo con la maglia azzurra.
Danimarca, ecco i convocati: c’è Hojlund
È di poco fa la notizia delle convocazioni ufficiali diramate dal commissario tecnico della nazionale danese in vista dei match contro Bielorussia e Grecia previsti per il 9 ed il 12 ottobre.
Tra i convocati di Brian Riemer c’è anche Rasmus Hojlund. Di seguito la lista completa dei convocati:
Portieri: Kasper Schmeichel, Mads Hermansen, Filip Jørgensen.
Difensori: Jannik Vestergaard, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Lucas Høgsberg, Rasmus Nissen Kristensen, Anton Gaaei, Mads Roerslev, Patrick Dorgu, Joakim Mæhle.
Centrocampisti: Victor Froholdt, Pierre-Emile Højbjerg, Morten Hjulmand, Christian Nørgaard, Matt O’Riley, Mikkel Damsgaard, Christian Eriksen.
Attaccanti: Anders Dreyer, Gustav Isaksen, Jonas Wind, Mika Biereth, Rasmus Højlund.