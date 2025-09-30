Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, arriva l’ufficialità: decisione presa su Hojlund

di
Hojlund

Ufficiale la notizia, l’attaccante danese è pronto: ecco quando sarà impegnato.

Manca sempre meno alla sfida di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona. Un match che si prospetta entusiasmante e che tiene accesi i riflettori sul momento che gli azzurri stanno vivendo dopo la sconfitta subita in campionato contro il Milan.

Protagonista sarà sicuramente Rasmus Hojlund, autore di una rete nelle 4 partite disputate finora con la maglia del Napoli. Hojlund, tuttavia, non sarà protagonista solo con la maglia azzurra.

Danimarca, ecco i convocati: c’è Hojlund

È di poco fa la notizia delle convocazioni ufficiali diramate dal commissario tecnico della nazionale danese in vista dei match contro Bielorussia e Grecia previsti per il 9 ed il 12 ottobre.

Hojlund
Danimarca, ecco i convocati: c’è Hojlund (Ansa) spazionapoli.it

Tra i convocati di Brian Riemer c’è anche Rasmus Hojlund. Di seguito la lista completa dei convocati:

Portieri: Kasper Schmeichel, Mads Hermansen, Filip Jørgensen.
Difensori: Jannik Vestergaard, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Lucas Høgsberg, Rasmus Nissen Kristensen, Anton Gaaei, Mads Roerslev, Patrick Dorgu, Joakim Mæhle.
Centrocampisti: Victor Froholdt, Pierre-Emile Højbjerg, Morten Hjulmand, Christian Nørgaard, Matt O’Riley, Mikkel Damsgaard, Christian Eriksen.
Attaccanti: Anders Dreyer, Gustav Isaksen, Jonas Wind, Mika Biereth, Rasmus Højlund.

Giorgio D'Andrea

Sono Giorgio D'Andrea, ho 26 anni e dopo la Laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Salerno, ho conseguito la Laurea Magistrale in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188168, lavoro come social media manager e faccio della creatività l'ingrediente principale della mia vita. Con SpazioNapoli punto ad unire le mie due più grandi passioni: comunicazione e informazione.
