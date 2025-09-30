Mercato Napoli, azzurri ancora alla finestra: nel mirino un vecchio obiettivo

La dirigenza del Napoli non molla e resta in prima linea, un obiettivo estivo torna a far sperare gli azzurri.
I risultati del Napoli non distolgono l’attenzione dal lavoro che Giovanni Manna e tutta la dirigenza partenopea stanno portando affari in vista del mercato di gennaio.
Le cifre spese nel corso dell’estate appena passata sono sotto gli occhi di tutti, la il club azzurro vuole proseguire su questa strada per continuare a rinforzare la rosa di Antonio Conte.
Mainoo-Napoli, gli azzurri continuano a crederci
Tra i nomi, infatti, è emerso quello di un vecchio pupillo del Napoli, che nel corso dell’estate non s era concretizzato. Si tratta di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 del Manchester United.
In estate la dirigenza del Napoli aveva provato a metterlo nel mirino, ma la trattativa non è mai andata in porto per via della forte volontà del club inglese di trattenerlo nonostante la disponibilità del calciatore a partire anche in prestito.
Come riportato da Fabrizio Romano tramite il suo canale YouTube, però, il minutaggio basso e, in generale, il poco inserimento all’interno del progetto del Manchester United, starebbero riaprendo le possibilità di lasciarlo partire. Nonostante lo United sia ancora convinto del ‘no’ su qualsiasi ipotesi di cessione, il Napoli resta in prima linea per un eventuale cambio di idea, vista anche l’apertura dello stesso Mainoo alla Serie A.