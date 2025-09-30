Home ->

Copertina Calcio Napoli

Mercato Napoli, azzurri ancora alla finestra: nel mirino un vecchio obiettivo

di
Mainoo

La dirigenza del Napoli non molla e resta in prima linea, un obiettivo estivo torna a far sperare gli azzurri.

I risultati del Napoli non distolgono l’attenzione dal lavoro che Giovanni Manna e tutta la dirigenza partenopea stanno portando affari in vista del mercato di gennaio.

Le cifre spese nel corso dell’estate appena passata sono sotto gli occhi di tutti, la il club azzurro vuole proseguire su questa strada per continuare a rinforzare la rosa di Antonio Conte.

Mainoo-Napoli, gli azzurri continuano a crederci

Tra i nomi, infatti, è emerso quello di un vecchio pupillo del Napoli, che nel corso dell’estate non s era concretizzato. Si tratta di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 del Manchester United.

Mainoo
Mainoo-Napoli, gli azzurri continuano a crederci (Ansa) spazionapoli.it

In estate la dirigenza del Napoli aveva provato a metterlo nel mirino, ma la trattativa non è mai andata in porto per via della forte volontà del club inglese di trattenerlo nonostante la disponibilità del calciatore a partire anche in prestito.

Come riportato da Fabrizio Romano tramite il suo canale YouTube, però, il minutaggio basso e, in generale, il poco inserimento all’interno del progetto del Manchester United, starebbero riaprendo le possibilità di lasciarlo partire. Nonostante lo United sia ancora convinto del ‘no’ su qualsiasi ipotesi di cessione, il Napoli resta in prima linea per un eventuale cambio di idea, vista anche l’apertura dello stesso Mainoo alla Serie A.

Giorgio D'Andrea

Sono Giorgio D'Andrea, ho 26 anni e dopo la Laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Salerno, ho conseguito la Laurea Magistrale in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188168, lavoro come social media manager e faccio della creatività l'ingrediente principale della mia vita. Con SpazioNapoli punto ad unire le mie due più grandi passioni: comunicazione e informazione.
Gestione cookie