Home ->

Copertina Calcio Napoli

ESCLUSIVA – Sporting Lisbona, ecco quando arriverà in Italia: orario e luogo

di
Borges

Il club portoghese ha deciso, ecco quando riuscirà ad arrivare in Italia, il calvario prosegue.

Prosegue il calvario dello Sporting Lisbona in vita della sfida di Champions League contro il Napoli. Il club portoghese non è ancora partito da Lisbona a causa di un guasto all’aereo che li avrebbe portati in Italia.

Per questo motivo, infatti, la conferenza stampa del tecnico Borges è stata annullata. A quanto pare, però, la squadra non partita dal Portogallo domattina, ma tra poco.

Sporting Lisbona, ecco quando e dove arriverà

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club portoghese arriverà a Napoli in tarda notte, precisamente alle ore 2:00.

Sporting Lisbona
Sporting Lisbona, ecco quando e dove arriverà (Ansa) spazionapoli.it

Scartata anche l’idea iniziale di far atterrare la squadra a Ciampino. Lo Sporting Lisbona arriverà direttamente a Napoli, all’aeroporto di Capodichino.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Giorgio D'Andrea

Sono Giorgio D'Andrea, ho 26 anni e dopo la Laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Salerno, ho conseguito la Laurea Magistrale in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188168, lavoro come social media manager e faccio della creatività l'ingrediente principale della mia vita. Con SpazioNapoli punto ad unire le mie due più grandi passioni: comunicazione e informazione.
Gestione cookie