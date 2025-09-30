ESCLUSIVA – Sporting Lisbona, ecco quando arriverà in Italia: orario e luogo

Il club portoghese ha deciso, ecco quando riuscirà ad arrivare in Italia, il calvario prosegue.
Prosegue il calvario dello Sporting Lisbona in vita della sfida di Champions League contro il Napoli. Il club portoghese non è ancora partito da Lisbona a causa di un guasto all’aereo che li avrebbe portati in Italia.
Per questo motivo, infatti, la conferenza stampa del tecnico Borges è stata annullata. A quanto pare, però, la squadra non partita dal Portogallo domattina, ma tra poco.
Sporting Lisbona, ecco quando e dove arriverà
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club portoghese arriverà a Napoli in tarda notte, precisamente alle ore 2:00.
Scartata anche l’idea iniziale di far atterrare la squadra a Ciampino. Lo Sporting Lisbona arriverà direttamente a Napoli, all’aeroporto di Capodichino.
