“De Bruyne? Non sta bene”, sentenza netta dell’ex serie A

L’ex Serie A ha le idee chiare, ecco come sta vivendo Kevin De Bruyne: l’analisi.

Il momento che Kevin De Bruyne sta vivendo in maglia azzurra è sotto i riflettori già del solito. Il centrocampista belga viene da un paio di settimane complesse, durante le quali è finito inevitabilmente la centro dell’attenzione.

Nel mirino le due sostituzioni, intro Manchester City e Milan, ma soprattutto l’evidente nervosismo dimostrato quando Antonio Conte ha deciso di farlo accomodare in panchina nel corso della sfida, poi persa, con il Milan.

Un momento delicato commentato dall’ex centrocampista di Fiorentina e Juventus Angelo Di Livio. Ai microfoni di tele A, Di Livio ha analizzato il momento senza nascondere un certo scetticismo sulla condizione del belga.

“Con il City lo abbiamo elogiato perché è uscito da grande professionista, stavolta lo bocciamo perché non può comportarsi in quel modo. Lui non sta bene e secondo me può anche subentrare. Gira a vuoto, fa poca qualità. Ci saranno spunti importanti da questa sconfitta”, ha commentato Di Livio.