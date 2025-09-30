Buongiorno o Rrahmani, chi tornerà col Torino? Le indicazioni da Castel Volturno

In casa Napoli, continua a tenere banco la situazione relativa alla difesa. Tuttavia, da Castel Volturno arrivano notizie relative agli infortunati. Ecco cosa sta succedendo.

Un Napoli rabberciato quello che si è presentato a San Siro contro il Milan, e per questo ha pagato dazio. Con Buongiorno e Rrahmani sarebbe andata diversamente? Non possiamo saperlo ma, ad oggi, risulta fondamentale il loro recupero.

Infatti, le colonne della retroguardia azzurra permettono ad Antonio Conte di schierare una squadra col baricentro molto più alto, e di conseguenza, aumentare la pericolosità. Juan Jesus e Beukema non sono in grado di coprire così tanto spazio in corsa e si è visto.

Napoli, chi recupera per il Torino? I dettagli

Purtroppo, gli infortuni muscolari in questo Napoli non sono una novità ed hanno pesantemente inficiato la squadra poco prima di un match delicato come quello di San Siro. Contro lo Sporting, in arrivo al Maradona domani sera, sussisterà ancora la situazione di emergenza e Antonio Conte dovrà fare di necessità virtù. Quindi, quando ritornano Buongiorno e Rrahmani?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il roccioso difensore piemontese dovrebbe essere disponibile già per il match contro il suo Torino, mentre per Rrahmani non sono ancora chiarissimi i tempi di recupero. Dunque, spazio alla coppia Beukema-Juan Jesus, sia contro lo Sporting, sia probabilmente contro il Genoa. Marianucci, infatti, non è presente in lista Champions.

Auspicabilmente, il Napoli riuscirà a riavere entrambi dopo la sosta. La coppia Buongiorno-Rrahmani è fondamentale per gli equilibri della squadra, e rinunciarci non è per nulla semplice. Adesso, bisognerà stringere i denti e cercare di accumulare fieno in cascina: la stagione si prospetta lunga, complessa e dispendiosa. Ci sarà bisogno di tenere tutti sul pezzo, e l’onere spetta ad Antonio Conte.