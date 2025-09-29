Napoli – Sporting Lisbona, l’arbitro fa discutere: un passato di polemiche

Il direttore di gara scatena la polemica, il suo passato è chiaro: i portoghesi ricordano i precedenti.

Mercoledi il Napoli scenderà in campo contro lo Sporting Lisbona nella seconda giornata di Champions League. Un match importantissimo per gli uomini di Antonio Cote, che vogliono dimenticare subito la sconfitta subita contro il Milan nell’ultima partita di campionato, e mettersi sui binari giusti anche in Europa dopo la debacle contro il Manchester City della prima giornata.

Ad arbitrare sarà l’olandese Danny Makkelie che, in qualche modo, scontenta entrambe le squadre. Ma se da un lato al Napoli ricorda un pareggio con l’Union Berlino ed una sconfitta con il Barcellona, allo Sporting Lisbona il nome di Danny Makkelie ricorda un vero e proprio incubo.

Sono due, a dir la verità, i precedenti del direttore di gara olandese con il club portoghese: una sconfitta contro il Borussia Dortmund nel 2016 ed un pareggio con il Tottenham nel 2022 (gara in cui, tra l’altro, fu espulso proprio Antonio Conte, all’epoca tecnico del club inglese). Ma non è tutto. A scatenare la polemica, in Portogallo, sono una serie di episodi che riguardano la Nazionale e anche un paio di torti subiti dal Benfica. Lo scorso gennaio Makkelie assegnò un rigore dubbio al Barcellona e non ne fischiò uno al Benfica (con conseguente rete dei blaugrana sul contropiede) nella sconfitta subita dai portoghesi per 5-4. Ci sarebbe, poi, anche un rigore non concesso al Benfica per un fallo di Barella su David Neres nell’1-o dell’Inter dell’ottobre 2023.

Napoli-Sporting Lisbona: Makkelie è l’incubo portoghese

L’episodio più grave, però, riguarda la Nazionale portoghese. In occasione e della partita di qualificazione ai Mondiale tra Portogallo e Serbia nel 2022, Cristiano Ronaldo vide revocato un suo gol quando la palla aveva, in realtà, oltrepassato la linea. La reazione di CR7, che gettò la fascia di capitano, fece il giro del web, così come le scuse di Makkelie riportate poi dal ct del Portogallo.

Quelle portoghesi non sono le uniche polemiche contro l’arbitro olandese. Anche la Croazia, nella sconfitta contro l’Italia, si lamentò dell’arbitraggio e, per ultimo, Simone Inzaghi al Mondiale per Club, quando fu negato un rigore al suo Al Hilal.