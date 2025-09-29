Napoli, il talento azzurro continua a brillare e sorprende tutti: il futuro è suo

Un talento del Napoli continua a sorprendere in questo avvio di stagione ed è in procinto di prendersi la scena: il futuro è nelle sue mani

Il mercato effettuato dal Napoli in questa stagione estiva ha sicuramente del positivo. Chiunque arrivato, finora, nel suo possibile e massimo, ha dato un contributo alla rosa. Il club campione d’Italia però ha anche l’obiettivo di siglare un progetto vincente a lungo termine, puntando su calciatori di grande prospettiva.

Uno tra questi, sin dal suo arrivo, ha portato con sé tanto entusiasmo per via dell’immenso potenziale. Prelevato dalla corte dei rivali della Juventus, ora per lui ci si aspetta il meglio con la maglia azzurra.

Napoli U18, Barido show: altra vittoria!

Francisco Barido, fantasista argentino, è un calciatore ora delle giovanili del Napoli. Il classe ’08 è un pupillo di Giovanni Manna – direttore sportivo degli azzurri – sin dai tempi della Juventus ed ha deciso di soffiarlo proprio bianconeri.

Il calciatore ha trovato la prima gioia con il Napoli U18, siglando una rete da fuori area contro la Lazio U18 che ha permesso agli azzurri di aggiudicarsi la seconda vittoria stagionale.

Barido si è trasferito nel capoluogo campano per circa 800 mila euro ed ora ha tanta voglia di mettersi in mostra con la maglia del Napoli. Solo il tempo ci dirà se un giorno arriverà, da argentino, al ‘Diego Armando Maradona‘.