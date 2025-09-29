Napoli, dal cambio modulo alle modifiche di formazione: così un top player può finire in panchina

Il Napoli potrebbe cambiare faccia in vista del prossimo impegno di Champions League e a finire in panchina potrebbe essere un top di Conte

Il Napoli ha dovuto arrestare la propria corsa in Serie A, dopo le quattro vittorie consecutive di inizio stagione. Gli azzurri nella serata di ieri hanno affrontato il Milan a San Siro, e purtroppo le cose non sono andate nel migliore dei modi. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, infatti, hanno centrato un importantissimo successo per 2-1, nonostante l’inferiorità numerica arrivata nel secondo tempo per il fallo da rigore di Estupinian.

La partita ha visto gli azzurri subire le ripartenze letali del Diavolo nella prima frazione di gioco, conclusa sul 2-0 per i padroni di casa, mentre nella ripresa è arrivata una reazione importante che ha portato alla rete di Kevin De Bruyne su rigore per il 2-1 finale. Tra poco più di 48 ore il Napoli scenderà nuovamente in campo in Champions League e affronterà lo Sporting Lisbona in cerca di rivalsa. Il tecnico salentino, vista la batosta di Milano, pensa ad un cambio modulo e non solo.

Conte ridisegna il Napoli: possibile nuovo modulo con De Bruyne out

Antonio Conte pensa alla Champions e in vista della partita contro lo Sporting di mercoledì sera potrebbe attuare diversi cambi di formazione. Il reparto difensivo sarà rivisto quanto meno per metà, con Beukema e Spinazzola che prenderanno il posto di Marianucci e dello squalificato Di Lorenzo, ma a far rumore potrebbe essere l’esclusione eccellente di Kevin De Bruyne.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il tecnico salentino pensa ad un ritorno alle origini, magari apportando delle modifiche al modulo iniziale. Tale scelta, ovviamente, comporterebbe l’esclusione di un big a centrocampo. Tutti gli indizi portano a pensare che in panchina finirà Kevin De Bruyne, visto il modo con cui quest’ultimo ha lasciato il campo per far spazio ad Elmas contro il Milan e non solo.

Nuova chance per Neres? Conte pronto a dargli fiducia

Antonio Conte sembra intenzionato a far rifiatare Kevin De Bruyne, che si avvia verso un turno di riposo. Così, il tecnico salentino potrà varare nuove soluzioni tattiche. A prenderne le veci sarà David Neres, che contro il Milan ha portato brillantezza, ampiezza e pericolosità una volta subentrato.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Conte è pronto a ridare al brasiliano una maglia da titolare, ma con Kevin De Bruyne destinato a subentrare a gara in corso. Il belga con ogni probabilità accetterà la decisione, anche se si aspetta di ricoprire sempre un ruolo da protagonista a Napoli, come giusto che sia.