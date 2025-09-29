Napoli, che gioia per l’ex calciatore azzurro: gol stupendo in campionato!

Il campionato continua a regalare gioie e sorprese, con ora un ex calciatore azzurro al centro dei riflettori: gol magnifico in partita

Il Napoli durante questa sessione estiva di calciomercato, ha dovuto dire addio ad alcuni perni dei due Scudetti conquistati in pochissimi anni. L’amore dei tifosi, verso di loro, non mancherà mai, soprattutto perché hanno esaudito il desiderio di un’intera città.

Il calore del pubblico napoletano si conosce, va oltre ogni cosa. Qualunque calciatore che indossa la maglia azzurra diventa parte del popolo e ne sente subito l’affetto.

Parma – Torino, gioia per l’ex azzurro: eurogol nella sfida

La sfida delle 18:00 di questo lunedì pomeriggio ha visto sfidarsi Parma e Torino, gara terminata 2-1 per i padroni di casa. Decisiva la doppietta di Mateo Pellegrino, che fa trovare la prima vittoria stagionale ai Ducali.

Per il Torino invece a segno Cyril Ngonge, che è riuscito a trovare la sua prima rete in maglia Granata. L’esterno belga ha realizzato un eurogol, in un’azione solitaria che lo ha visto mettersi in mostra con un dribbling di tacco sul suo diretto avversario, prima di scatenare poi un destro imprendibile all’incrocio dei pali.

Il gol dell’ex Napoli però non basta ai ragazzi di Marco Baroni, ora in un periodo buio: seconda sconfitta di fila e solo 4 punti in classifica dopo 5 giornate.