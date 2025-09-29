Home ->

Milan, Allegri continua a fare pretattica: lo ha detto sul Napoli e sullo Scudetto

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa

Massimiliano Allegri ha preso la parola in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Milan contro il Napoli, nel posticipo domenicale della quinta giornata del campionato di Serie A.

Il Napoli esce senza punti dalla trasferta contro il Milan, con i rossoneri che hanno portato a casa la vittoria per 2-1. Un match in cui gli azzurri hanno pagato le leggerezze difensive di inizio match: non è stata abbastanza decisiva, invece, la voglia di ribaltare il doppio svantaggio, ridotto solamente dal rigore siglato da Kevin De Bruyne.

Ad analizzare la sfida è stato il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, che continua a fare pretattica comunicativa nella lotta dello Scudetto.

Milan – Napoli, la conferenza di Max Allegri

Direbbe di nuovo che il Napoli è la favorita numero uno per lo Scudetto?

“Assolutamente sì, anche perché è la detentrice dello Scudetto. Noi dobbiamo lavorare passo dopo passo per migliorare. I nostri due giovani, Bartesaghi e Atekhame, cresceranno molto: la società mi ha messo a disposizione giocatori di caratura internazionale che aiutano i più giovani”.

Una presa di posizione molto diplomatica da parte del tecnico livornese, che intanto ha agganciato il Napoli e la Roma in testa alla classifica del campionato di Serie A.

