Lutto per Lukaku, l’annuncio social dell’azzurro è da brividi: cosa è successo

Sono ore tristissime per Romelu Lukaku e la sua famiglia. Il calciatore, tramite social, ha annunciato una perdita molto dolorosa.

Oggi è un giorno molto complesso per Romelu Lukaku e la sua famiglia. Il calciatore, fermo ai box da diverse settimane, è costretto a fare i conti con una dolorosa perdita improvvisa. L’annuncio è arrivato direttamente dal belga, il quale tramite il proprio profilo social ha annunciato il tutto.

Lutto per la famiglia Lukaku: è morto il padre del calciatore azzurro

Sono minuti molto complessi in casa Lukaku. Il calciatore belga, attualmente al Napoli, è costretto a fare i conti con una notizia difficilissima. Come annunciato dallo stesso giocatore, infatti, è scomparso suo padre. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, con l’attaccante che ha dato spazio ad un post da brividi.

Roger Lukaku si è spento all’età di 58 anni nella sua città natale di Kinshasa, lasciando un dolore enorme alla sua famiglia. A ricordare l’uomo è stato lo stesso Romelu Lukaku che ha mostrato tutti i propri sentimenti sul profilo “Instagram”. Di seguito il post.

https://www.instagram.com/share/BAONLeZqwP