Emergenza Napoli, le condizioni degli infortunati in vista della Champions: cosa filtra da Castel Volturno

In casa Napoli non c’è tempo per rimuginare. Il club azzurro, seppur in emergenza, è già costretto a lavorare in vista della Champions League.

La sconfitta contro il Milan pesa e non poco per il Napoli. Dopo un rullino di marcia impressionante nelle prime quattro giornate, è arrivata la prima battuta d’arresto nel match più importante. Il ko rimediato a San Siro fa male, ancor più per le modalità con le quali è arrivato. Ora, però, è vietato pensare al passato visto che in programma c’è un nuovo match valido per la seconda giornata della Champions League.

Come cambia il Napoli in Champions? Le ultime sugli infortuni

A tenere banco in casa Napoli, al momento è senza dubbio l’emergenza infortuni. Quest’ultima, ha “abbattuto” in un colpo solo ben quattro calciatori azzurri e per lo più tutti difensori. Si tratta, quindi, di una situazione davvero complessa da gestire per Antonio Conte che dovrà adattarsi ancora una volta.

Contro il Milan, il reparto difensivo ha faticato e non poco a causa dell’inserimento (forse precoce) di Luca Marianucci dal primo minuto all’esordio assoluto. La scelta non è stata vincente, ma è apparsa come l’unica strada da percorrere. Ora, però, in Champions League ci si aspettano scelte diverse ma tanto dipenderà dalle condizioni degli infortunati.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” non ci sarà nulla da fare per Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. I due centrali azzurri sono rispettivamente costretti a fare i conti con un problema muscolare, motivo per il quale torneranno dopo la sosta. Discorso diverso, invece, per Leonardo Spiazzola e Mathias Olivera che non sono stati convocati per Milano a causa di un affaticamento muscolare. Le condizioni dei due esterni sono da valutare e qualora dovesse essere confermato il loro forfait, la situazione sarebbe ancor più delicata vista l’assenza di Marianucci e Mazzocchi dalla lista UEFA.