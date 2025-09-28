Di Lorenzo puntualizza: “Mi sembra esagerato”, a cosa si riferisce

Serie A, sconfitta per gli azzurri di Antonio Conte: Milan batte Napoli 2 a 1, arriva il commento di nel post partita.

Resiste il Milan di Massimiliano Allegri che vince la partita 2-1 nonostante l’espulsione di Estupinan che ha causato il calcio di rigore trasformato da De Bruyne. Il numero 11 del Napoli, infatti, ha riacceso le speranze dei tifosi azzurri, nel corso del secondo tempo, di poter riprendere il match ben indirizzato dai rossoneri.

In conferenza stampa, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.

Di Lorenzo: “Meritavamo il pareggio, non c’è stata alcuna distrazione”

Rispetto alla partita:

“Sicuramente sui due gol subiti potevamo gestire meglio la situazione. Nel secondo tempo siamo riusciti a creare tanto, potevamo pareggiarla e lo meritavamo per le occasioni avute. Potevamo essere più puliti nell’ultimo passaggio“.

Sul risultato, Di Lorenzo ha affermato:

“Lavoreremo sugli errori fatti. A fine primo tempo ci siamo detti di rimanere in equilibrio perché poi basta un episodio per riaprirla. Per la mole di gioco fatta, meritavamo il pareggio. Dobbiamo accettare questa sconfitta, il Milan ha qualità e stasera lo ha dimostrato. Succede di inciampare nel percorso, ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita in Champions”.

In merito all’avversario:

“Milan da Scudetto? Conta sempre quello che fa uno in campo, il Milan ha qualità e ha giocatori forti, ha messo dentro giocatori forti e di esperienza. Ma mi concentro su di noi, è stata una bella partita e dispiace non aver portato a casa punti”.

Sulla difficoltà del calendario fitto:

“Distrazione dalla Champions? L’impegno della coppa non c’entra nulla, era una partita importante e l’avevamo preparato bene. Il gol preso subito ha incanalato il match su binari sfavorevoli, ma non c’è stata distrazione“.

Riguardo all’atteggiamento della squadra: