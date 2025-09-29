“De Bruyne? Ha fatto bene, vi spiego perchè”, sentenza netta

Nessun dubbio sul comportamento del centrocampista belga, l’analisi è chiara.

La sconfitta subita dal Napoli contro il Milan lascia nelle menti degli azzurri e di tutto l’ambiente partenopeo una serie di flash che, inevitabilmente, rimarranno impressi per tutta la stagione. Non solo il gol di Saelemaekers o quello di Pulisic, ma anche la reazione di Kevin De Bruyne alla sostituzione.

A dir poco nervoso, il centrocampista belga, quando Antonio Conte ha deciso di sostituirlo per far spazio ad Elmas. Ciò che rimane è un nervosismo generale, frutto anche della brutta prestazione degli azzurri.

Tra i commenti negativi, però, spicca l’opinione di un giornalista che ha dato ragione a Kevin De Bruyne e alla sua reazione. Si tratta di Ivan Zazzaroni che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato l’episodio

“Ho apprezzato molto la reazione di De Bruyne al cambio perché mi dà l’idea di un giocatore molto coinvolto. Molti pensavano che arrivasse qui a 34 anni, dopo tanti trionfi, con una mentalità diversa. Invece è uno che ci tiene e si comporta da leader, aiuta i compagni. Qualsiasi calciatore serio in quella situazione si sarebbe arrabbiato. Anche io l’avrei cambiato perché c’erano le condizioni per puntare l’uomo sulle fasce con Neres e Lang. Tra l’altro Neres l’ha fatto un paio di volte dando di fatto ragione a Conte. Le parole di Conte? Lui è questo, ha vinto tanto perché è questo, giusto che risponda così alla reazione di De Bruyne. Non è successo niente”, ha commentato Zazzaroni.