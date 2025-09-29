“Conte ha le sue colpe”: l’attacco dopo la sconfitta a San Siro inchioda l’allenatore del Napoli

Il Milan ferma la corsa del Napoli vincendo per 2-1 il big match: arrivano critiche per mister Antonio Conte all’indomani della sfida di San Siro

Dopo il triplice fischio del big match di San Siro tra Milan e Napoli, per gli uomini di Antonio Conte arriva un verdetto amaro. È addio alla testa solitaria della classifica di Serie A. Gli azzurri cadono alla scala del calcio, con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. Non basta il gol di Kevin De Bruyne dal dischetto nella ripresa, che per qualche istante aveva riacceso le speranze dei partenopei nella seconda frazione di gioco.

Prima sconfitta per i Campioni d’Italia in carica in Serie A, dunque, figlia di problemi in difesa viste le numerose assenze, ma anche di alcune scelte tattiche di mister Conte secondo alcuni addetti ai lavori. In particolare, al tecnico salentino sono state criticate un paio di scelte, che si sono rivelate decisive ai fini del risultato.

Antonio Conte finisce sotto la lente d’ingrandimento dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro. Il tecnico del Napoli non ha convinto per alcune scelte, che all’atto pratico si sono rivelate decisive in negativo.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea in particolare due decisioni errate del mister: la scelta dell’undici iniziale ed il tempismo dei cambi in corso d’opera:

“La discussa uscita di Conte sul mercato “non così importante” forse era un tentativo di scuotere un Napoli, che intuiva scarico o troppo sicuro di sé. Infatti così è stato nel primo tempo, ma anche il tecnico ha le sue colpe. Preservare Beukema per la Champions League non è stata una buona idea. In una difesa così in emergenza, in uno scontro diretto, servivano tutte le certezze possibili. Infatti il debuttante Marianucci è stato decisivo, in negativo. Conte non ha trovato le mosse per intercettare la superiorità del Milan e, in superiorità, ha tardato a cambiare assetto per l’assedio finale. Cadere a San Siro ci sta. La sconfitta ritrovata potrebbe aiutarlo a riempire di nuova fame la pancia dei suoi campioni”