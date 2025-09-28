Stramaccioni perplesso su una mossa tattica di Conte: c’entrano Juan Jesus e Marianucci

Milan-Napoli, 2-0 dopo 45 minuti di gioco: arriva il commento di Andrea Stramaccioni a Dazn sulle difficoltà degli azzurri.

Si è concluso sul risultato di 2-0 il primo tempo tra Milan e Napoli a San Siro: decide la grandissima prestazione di Christian Pulisic. L’ex Chelsea e Borussia Dortmund, infatti, sta mettendo in mostra una grandissima prova di forza e qualità. La sua cavalcata ed assist per l’1-0 ed il suo gol, valevole il raddoppio, rappresentano il suo contributo in campo. Un contributo messo in rialto anche da un “problema” tattico, sottolineato dalla seconda voce in telecronaca, Andrea Stramaccioni a Dazn.

Milan Napoli, il commento di Stramaccioni

L’ex allenatore dell’Inter, infatti, ha voluto sottolineare la prova tutt’altro che positiva da parte dei due centrali di difesa del Napoli: Luca Marianucci e Juan Jesus. Oltre agli evidenti errori sui due gol del Milan, ad aver fatto storcere il naso a Stramaccioni è stato più l’atteggiamento tattico della difesa partenopea.

A suo parere, proprio la richiesta di mister Conte di rimanere alti con la linea difensiva, permettendo ai terzini di sganciarsi in avanti e lasciando, così, “da soli” Marianucci e Jesus al centro del campo, avrebbe fatto trovare maggiori spazi al Milan di Massimiliano Allegri. Una mossa che, finora, ha fruttato in maniera tutt’altro che soddisfacente dato il risultato di svantaggio dopo 45 minuti.