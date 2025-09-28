“Sfida Scudetto?”: Politano prende posizione in diretta, la risposta

Serie A, Milan-Napoli: ecco le dichiarazioni di Matteo Politano ai microfoni di Dazn nel pre partita di San Siro.
Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio del match tra Milan e Napoli, valevole per la quinta giornata di Serie A. I partenopei di Antonio Conte potranno avere l’opportunità di allungare di 4 punti sulla Juventus di Tudor a seguito del secondo pareggio consecutivo dei bianconeri. Partita attesissima a San Siro con le due squadre pronte a contendersi tre punti già pesantissimi.
Nel pre partita, Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.
Politano netto: “Niente sfida scudetto”
Rispetto all’importanza della partita:
“Niente sfida scudetto, è una partita importante perché è uno scontro diretto ed una trasferta”.
Sugli infortuni, Politano ha affermato:
“Siamo contenti della rosa che abbiamo, sono sicuro che si faranno trovare pronti“.