“Sfida Scudetto?”: Politano prende posizione in diretta, la risposta

Napoli, parla Politano

Serie A, Milan-Napoli: ecco le dichiarazioni di Matteo Politano ai microfoni di Dazn nel pre partita di San Siro.

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio del match tra Milan e Napoli, valevole per la quinta giornata di Serie A. I partenopei di Antonio Conte potranno avere l’opportunità di allungare di 4 punti sulla Juventus di Tudor a seguito del secondo pareggio consecutivo dei bianconeri. Partita attesissima a San Siro con le due squadre pronte a contendersi tre punti già pesantissimi.

Nel pre partita, Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.

Politano netto: “Niente sfida scudetto”

Rispetto all’importanza della partita:

Niente sfida scudetto, è una partita importante perché è uno scontro diretto ed una trasferta”.

Sugli infortuni, Politano ha affermato:

“Siamo contenti della rosa che abbiamo, sono sicuro che si faranno trovare pronti“.

Carmine Acierno

Gestione cookie